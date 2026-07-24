銀座コージーコーナーは7月31日、ポケモンたちをイメージしたケーキ2品、焼菓子ギフト3品を全国の店舗で発売する。

「『ぽこ あ ポケモン』コレクション(9個入)」(3,564円)/「『ぽこ あ ポケモン』メタモンケーキ」(777円)

ポケモンたちが9種類のプチケーキに

「『ぽこ あ ポケモン』コレクション(9個入)」(3,564円)は、「ぽこ あ ポケモン」に登場する、ちょっぴりかわったすがたのポケモンたちを表現した9種類のプチケーキ。主人公のメタモンはブルーベリークリームのタルトに、ピカチュウ(うすいろ)はバニラ風味クリームのタルトで表現するなど、それぞれのポケモンたちをイメージして仕上げた。

「『ぽこ あ ポケモン』コレクション(9個入)」(3,564円)

「『ぽこ あ ポケモン』コレクション(9個入)」(3,564円)

同商品を購入すると、オリジナルシールが1枚もらえる。シールはなくなり次第、配布終了となる。

オリジナルシール

メタモンを表現したケーキ

「『ぽこ あ ポケモン』メタモンケーキ」(777円)は、同ゲームの主人公であるメタモンを、ツヤのあるグラサージュで表現した、おひとりさまサイズのケーキ。ブルーベリー風味のスポンジで、ブルーベリージャムとヨーグルト風味クリームをサンド。上面には、ピカチュウとピカチュウ(うすいろ)のピックがついている。

「『ぽこ あ ポケモン』メタモンケーキ」(777円)

「『ぽこ あ ポケモン』メタモンケーキ」(777円)

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケモンデザインの焼菓子ギフト3品

「＜ポケモン＞イーブイフレンズBOX(8個入)」(864円)は、イーブイとその進化形のポケモンたちをデザインしたBOXに、イーブイをプリントしたクッキーとマドレーヌをアソート。BOX正面のモンスターボール部分を開けると、イーブイフレンズのうち3匹が描かれたデザインがあらわれる(デザインは全3種、うちいずれか1種)。どのポケモンがあらわれるかは開けてからのお楽しみ。

「＜ポケモン＞パーティーBOX(12個入)」(1,512円)は、ポケモンたちをデザインしたBOXに、プリントクッキー、モンスターボールをイメージしたフィナンシェ、マドレーヌを詰め合せた商品。ふたについている歯車を回すとあらわれるポケモンが、BOXの絵の中に隠れている。BOXはひとりでも大勢でも楽しく遊べる仕様となっている。

「＜ポケモン＞ピカチュウ缶(10個入)」(1,890円)は、いろいろな表情のピカチュウをデザインした缶に、ピカチュウをプリントしたクッキー、モンスターボールをイメージしたフィナンシェ、マドレーヌを詰め合わせた。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

予約方法は?

店頭では現在、予約受付を実施している。終了日は店舗により異なる。

ネット予約の対象商品は、ぽこ あ ポケモンコレクション(9個入)のみ。予約受付期間は7月26日10:00～8月21日、お渡し期間は7月31日～8月26日。ネット予約は一部の店舗のみ実施している。

なお、北海道・九州地方および福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない。また、福井県・京都府・鳥取県に焼菓子ギフト取扱店はない。