高層階からの眺望や便利な設備など、魅力も多いタワマン暮らし。一方で、実際に住んでみると、住民ならではの小さな悩みや気付きがあるようです。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、市役所でタワマン住民の男性に起きたエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「住所欄で手が止まった男性。マンション名の何に困った?」

市役所で書類に住所を記入していた男性。番地まではスラスラと書き進めていましたが、マンション名の欄になると急に手が止まってしまいます。

さて、男性は「マンション名」の何に引っかかっていたのでしょうか?

① 長すぎて書くのがめんどくさかった

② 正式名称が思い出せなかった

③ オシャレな名前すぎて恥ずかしかった

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✅住所欄で手が止まった理由……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

盲点だった......!? タワマン住みの意外な落とし穴

住所を入力するだけなら気にならなくても、手書きになると「こんなに長かったっけ?」と感じることは少なくありません。特にマンション名は、普段略して呼んでいる人ほど正式名称の長さを改めて実感することも。

毎日目にしているはずなのに、書類を書くタイミングで初めて気付く不便さって、意外と記憶に残るものですよね。

▶なお、今回の答えは① 長すぎて書くのがめんどくさかった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!