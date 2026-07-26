漁師ギャル、漁師をしないかと誘ってくれた中学の同級生と結婚　現在は夫と24時間365日一緒

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#127が19日に配信された。

漁師ギャルのコハナさんが登場

番組では、「世界を回す! ギャップギャル大集合SP」と題し、見た目と職業のギャップが凄すぎるギャップギャル5名がスタジオに大集合した。

その中で、山口県周防大島で漁師をしているギャル・コハナさんが登場する。中学の同級生に誘われ、「ネイルを取らなくていいなら」と始めたのがきっかけで現在の職業に就いたというコハナさん。

その後、漁師をしないかと誘ってくれた同級生と結婚、現在は夫と24時間365日一緒にいることを明かすと、香取慎吾が「大好きじゃん!」と大興奮だった。

さらに、滋賀県を中心に一軒家の瓦や板金の張り替えを行う、3代目の屋根職人ギャル・REMIさんも登場、元々は高所恐怖症だったものの「気合いで克服した」そうで、1枚およそ5kgの屋根材を抱えて週6日、高所で汗を流す仕事現場を公開し、スタジオを驚かせた。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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漁師ギャル、まるでリムジン！？

ド派手な船内の様子を公開



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) July 20, 2026