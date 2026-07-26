漁師ギャル、漁師をしないかと誘ってくれた中学の同級生と結婚　現在は夫と24時間365日一緒

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#127が19日に配信された。

  • 『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

漁師ギャルのコハナさんが登場

番組では、「世界を回す! ギャップギャル大集合SP」と題し、見た目と職業のギャップが凄すぎるギャップギャル5名がスタジオに大集合した。

その中で、山口県周防大島で漁師をしているギャル・コハナさんが登場する。中学の同級生に誘われ、「ネイルを取らなくていいなら」と始めたのがきっかけで現在の職業に就いたというコハナさん。

その後、漁師をしないかと誘ってくれた同級生と結婚、現在は夫と24時間365日一緒にいることを明かすと、香取慎吾が「大好きじゃん!」と大興奮だった。

さらに、滋賀県を中心に一軒家の瓦や板金の張り替えを行う、3代目の屋根職人ギャル・REMIさんも登場、元々は高所恐怖症だったものの「気合いで克服した」そうで、1枚およそ5kgの屋根材を抱えて週6日、高所で汗を流す仕事現場を公開し、スタジオを驚かせた。

【編集部MEMO】
次回8月2日の『ななにー 地下ABEMA』#128は、「スターのきょうだい大集合SP」をお届け。人気俳優・宮世琉弥が妹の伊達花彩に授けた秘密の俳優ノートの公開や、竹内涼真の弟・竹内唯人、TWICE・MOMOの姉・hana、村重杏奈の妹らスターのきょうだいたちが知られざる家族の素顔や絶縁寸前のガチ喧嘩エピソードを赤裸々に告白する。

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