暑い季節のお弁当作りは、食べ物の傷みや栄養バランスの偏りが気になりますよね。毎日忙しい中で、ついつい手軽なもので済ませてしまいがちなランチタイム。そんな悩みを一気に解決し、あなたのランチタイムを劇的に変えるハッピーなニュースが飛び込んできました！

ゼスプリから、あの愛らしいキウイブラザーズがデザインされたオリジナル保冷剤付きパックが数量限定で登場。可愛いだけでなく、あなたのランチの鮮度とヘルシー習慣を強力にサポートしてくれます。これは見逃せません！

夏のランチ革命！キウイブラザーズ保冷剤で栄養と鮮度をWゲット

ゼスプリ インターナショナル ジャパンは、全3弾で展開されるオリジナルランチグッズキャンペーンの第一弾として、2026年7月27日（月）より、お弁当の強い味方「保冷剤」が付いた特別パックを数量限定で販売開始します。CMでおなじみのキウイブラザーズが、今度はあなたのランチタイムを彩ってくれます。

暑い季節のランチに必須！キュートなキウイブラザーズ保冷剤が登場

今回のキャンペーン第一弾で手に入るのは、夏にぴったりの「キウイブラザーズ オリジナル保冷剤」です。デザインは全部で2種類。どちらのキウイブラザーズも可愛すぎて、思わず両方集めたくなっちゃいますよね。

暑い日のお弁当は傷みが心配ですが、これがあれば安心！キュートなキウイブラザーズが、あなたのランチをしっかり守ってくれます。

なぜゼスプリが「ランチ革命」を？日本の栄養不良問題に挑む

このキャンペーンの裏側には、ゼスプリの単なる「可愛さアピール」ではない、もっと深いメッセージが込められています。

実は今、日本では成人の3人に1人が栄養不良という危機的な状況にあります。特に、昼食の栄養バランスが乱れていると感じる人は83%にも上るという衝撃的なデータも。そこでゼスプリが着目したのが、「フルーツの力」です。彼らの調査によると、お弁当にフルーツを加えるだけで、健康スコアがなんと22%もアップすることが分かったそう！

ゼスプリは「ゼスプリ栄養改革プロジェクト」を立ち上げ、誰もが栄養バランスのとれた食事を「楽しく手軽に」とれる社会を目指しています。高品質で栄養価の高いキウイフルーツを、より多くの健康的な食事の機会につなげようという強い意志を感じますね。

キウイの驚くべき栄養パワー

ゼスプリのキウイは、身近なフルーツの中で「栄養素充足率ナンバーワン」なんです。ビタミンC、食物繊維、カリウムはもちろん、ビタミンE、葉酸、マグネシウムなど、10種類もの栄養素がぎゅっと詰まっています。これらの栄養素がパワフルに組み合わさることで、幅広い世代の健康をサポートしてくれます。

キウイブラザーズ保冷剤の入手方法と販売情報

この可愛い保冷剤は、対象のゼスプリキウイパック1点につき1個、特別に封入されて販売されます。つまり、普段食べている美味しいキウイを買うだけで、実用的なキウイブラザーズグッズが手に入ってしまうんです。これはかなりお得感がありますね！

購入方法と対象商品

基本的に、以下の画像にある特別なラベルが付いたパックが対象商品です。ただし、一部店舗・商品ではラベルの有無に関わらず保冷剤が封入されている場合もあるそうなので、店頭でぜひチェックしてみてください。

販売時期・店舗

2026年7月27日(月)〜2026年8月中旬頃まで

※店頭販売の日付は多少前後する可能性があります。

全国のスーパーマーケットなど

※本商品は数量限定につき、売り切れ次第販売終了となります。

※店舗により取り扱いのない場合があります。

注意点： 残念ながら、保冷剤単体で購入・入手することはできません。また、ゼスプリ側では各店舗の在庫状況を把握できないため、直接お店で確認することをおすすめします。見つけたら即ゲットが鉄則ですね！

第2弾、第3弾にも注目！「ゼスプリランチコレクション」をコンプリートしよう

今回の保冷剤付きパックは、全3弾で展開されるランチグッズキャンペーンの第一弾。9月、10月には、さらにランチタイムを彩るスペシャルなグッズが登場する予定とのことです。どんなアイテムが飛び出すのか、今からワクワクしますね！詳細はゼスプリの公式SNSなどで発表されるそうなので、ぜひフォローして最新情報をキャッチしましょう。全3弾をコンプリートして、自分だけの「ゼスプリランチコレクション」を完成させるのも楽しいかもしれません。

まとめ：キウイとキウイブラザーズで、毎日をもっとヘルシーに、もっと笑顔に！

ゼスプリのキウイは、美味しさだけでなく、私たちの健康を真剣に考え、手軽に栄養を摂れる手段を提供してくれています。そして、キウイブラザーズの可愛いランチグッズは、そんなヘルシーな習慣をさらに楽しくしてくれる魔法のアイテム！

ぜひこの夏は、ゼスプリキウイとキウイブラザーズの保冷剤で、栄養満点で楽しいランチタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか？

お問い合わせ先

ご不明な点があれば、以下のゼスプリお客様相談室までお問い合わせください。

0120-171491（受付時間9時～17時 土日祝日、年末年始除く）info@zespri-japan.com

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。