フジテレビの夏イベント『お台場ファンライジング～楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～』が25日、東京・台場のフジテレビ本社屋ほかで開幕した。8月23日までの30日間にわたって開催される。

初日のオープニングセレモニーには、イベント応援隊長のガチャピンとムックをはじめ、アニメ『ちいかわ』のちいかわとハチワレ、『ぽかぽか』のまんぷく昼太郎、『逃走中』のハンターが集結。西山喜久恵アナウンサーとともに、新たなお台場の夏イベントの幕開けを盛り上げた。

「踊る」の原点・はちたまで30年の歴史を体感

球体展望室「はちたま」では、新作映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の公開を記念した「踊る大捜査線 THE MUSEUM ～『踊る』の歴史を駆け抜けろ！～」を開催する。

『踊る大捜査線』の制作発表が同所で行われた1996年12月から約30年。キャストが実際に着用した衣装や小道具、スタジオセットの一部再現、制作陣が保管してきた秘蔵品などが展示され、シリーズの歩みを振り返る。限定グッズも販売される。

巨大ちいかわが待つ「おばけの森」「ちいかわ神社」

22階フォーラムには、不思議な森をめぐる「ちいかわ おばけの森」と、巨大なちいかわをシンボルにした「ちいかわ神社」が登場。「水みくじ」で運試しをしたり、「スーパージャンボヨーヨーつり」に挑戦したりできる。

25日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のフォトスポットや、来場者特典も用意。「ちいかわお台場商店 22階店」では、おばけ姿のちいかわたちを描いたマスコット、お菓子、ステーショナリーなどが販売される。

『新しいカギ』メンバーの“声”を探すかくれんぼ

7階フジさんテラスの「ぽかぽか夏まつり」では、番組で使用している小道具を用いた投扇興や、プチ縁日を楽しめる。「バーガースタンドぽかぽか」では、ケバブエッグ、てりやきビーフ、豚バラポテサラのオリジナルバーガーも販売する。

5階フジテレビギャラリーでは、『新しいカギ』の体験型企画「フジテレビかくれんぼ ～学校かくれんぼ 夏の課外授業～」を展開。番組で使われた美術セットが保管される倉庫を舞台に、各所から聞こえてくるメンバーの“声”を頼りに隠れたメンバーを探す。オリジナルグッズが当たる「エアーくじ」も実施される。

ぱーてぃーちゃんが会場内でNo.1決定戦

イベントを紹介する特別番組『お台場ファンライジングを盛り上げろ！ぱーてぃーちゃんのNo.1決定戦』が、8月8日14時35分からフジテレビで放送される(関東ローカル)。

ぱーてぃーちゃんの信子、すがちゃん最高No.1、金子きょんちぃが、会場内のアトラクションやゲームで対決。佐野瑞樹アナウンサーがMCを務め、各ブースやイベントにゆかりのあるゲストも登場する。8月13日26時15分から再放送される予定。

イベントの開催時間は各日10時から18時までで、最終入場は17時30分。1DAYパスポートは一般2,800円、小中学生2,500円で、未就学児は無料となる。テーマソングにはSUPER★DRAGONの「After the summer night」が起用されている。