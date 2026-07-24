怒られない時代に、新入社員たちはどう伝統芸能を磨き、受け継いでいくのか――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「就職先はさる軍団3 ～怒られない時代に芸を磨くということ～ 後編」を、26日に放送する。

  • 稽古がうまくいかず涙する樋地さん

    稽古がうまくいかず涙する樋地さん

2025年春、村崎太郎(65)が率いる「日光さる軍団」に入社した6人の若者たち。いち早く舞台デビューする者、路上公演で経験を重ねる者がいる一方、デビューが遅れている新人もいた。“相棒”とうまく心を通わせられずに悩む樋地さん(20)。同じサルでも、先輩と組めば芸はうまくいく。自分の何がダメなのか分からず、越えられない壁に涙がこぼれる。

そんな中、怒らない指導で、どう若手を育てるべきか悩む村崎のもとを、かつての弟子2人が訪れる。厳しい指導の末に師匠とたもとを分かち、別々の道を歩んできた彼らが、約30年ぶりに同じ舞台へ。再び一緒にステージに上がった理由とは。

入社から10カ月。新人たちは、師匠の前で初めて芸を披露する「新人総見」を迎える。しかし、呼び込み太鼓を聞いた村崎は顔を曇らせた。与えられたことをこなすだけでは未来はない。自ら考え、自ら求める主体性がなければ、芸は受け継げない。新人たちに芸と向き合う覚悟を問い掛け、村崎はその場を後にする。

そして迎えた新人発表会。家族と師匠が見守る中、6人は“相棒”と共に舞台へ向かう。その真ん中に立つのは、あの日、涙を流した樋地さんだった。怒られない時代に芸を磨いてきた新人たちは、その舞台でどんな姿を見せるのか。

ナレーションは、志田こはくが担当する。

(C)フジテレビ

サルの“相棒”と心通わせられず涙、師匠・村崎太郎は覚悟を問いかけ去る…怒られない時代の「日光さる軍団」
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