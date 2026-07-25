将来の資産形成を目的に、多くの人が活用しているNISA。長期的な資産づくりを後押しする制度として注目される一方で、毎月の積立額を優先するあまり、現在の生活に余裕がなくなっていると感じる人もいるようです。中には「老後のことを考えすぎて、今が老後のような生活になっている」と感じるなど、将来への備えと現在の暮らしのバランスに悩むケースも。

そこで今回は、マイナビニュース会員304人を対象に「NISA貧乏」に関するアンケート調査を実施。NISA利用者の中には、将来への備えと日々の暮らしのバランスに悩む実態が明らかになりました。

「NISA貧乏かもしれない」と感じる人は約2人に1人

「自分はNISA貧乏かもしれない」と感じることがあるか尋ねたところ、「よくある」(16.3%)、「ときどきある」(34.0%)を合わせると50.3%となりました。約2人に1人が、頻度に差はあるものの「NISAへの投資によって手元のお金に余裕がない」と感じる場面があるようです。

一方で、「あまりない」(22.2%)、「まったくない」(17.0%)、「『NISA貧乏』という感覚はわからない」(10.5%)という回答もあり、すべてのNISA利用者が負担を感じているわけではありませんでした。

最も不安を感じるのは「相場が下がったとき」

では、どのようなタイミングで「NISA貧乏」だと感じるのでしょうか。

最も多かったのは「相場が下がって不安になるとき」(19.5%)でした。投資した資産の評価額が下落すると、「このまま続けて大丈夫なのか」と不安を感じる人も少なくないようです。次いで「毎月の生活費が苦しいとき」(16.9%)、「旅行や外食、趣味を我慢しているとき」(16.9%)が同率で続きました。

また、「急な出費に対応しづらいとき」(13.0%)、「貯金が思うように増えないとき」(13.0%)という回答もあり、投資に回す金額が増えたことで、日常生活や現金の余裕に不安を感じるケースも見られました。

「外食に行けない」「通帳が減る」……現在の生活を制限する声も

具体的に「NISA貧乏」だと感じた出来事について聞くと、将来への備えを優先する一方で、現在の生活や手元資金に余裕がなくなったという声が寄せられました。

「物価が上がっているので、生活費が足りない」(39歳/女性)



「通帳の残高が少なくなった」(43歳/男性)



「毎月のクレジットカードの支払いに追われる」(38歳/男性)



「余剰資金が徐々に減少していることを実感するたびに、これがNISA貧乏なのかも?と考えてしまう」(男性・55歳)



「毎月の積立のために私生活で我慢することが増えてきた」



投資に回す金額を確保するため、日々の生活費や自由に使えるお金を抑えているという人もいるようです。

また、旅行や外食、趣味など、現在の楽しみに使うお金を減らしているという声も見られました。

「旅行に行きたくてもいけない」(29歳/男性)



「外食に行けないこと」(29歳/男性)



「できるだけ節約しているので、大好きな外食や出前などは我慢しているのでちょっとむなしい時がある」(51歳/女性)



「好きなものを、我慢しなければならない」(45歳/男性)



「なかなか飲み会とかいけない」(53歳/男性)



「老後のことを考え過ぎて今が老後になっている」(41歳/男性)



将来への備えを大切にする一方で、「今」の生活を楽しむ余裕がなくなっていると感じる人もいるようです。「老後のことを考え過ぎて今が老後になっている」という声からも、将来への不安から資産形成を優先しすぎることで、現在の暮らしとの両立に悩む様子がうかがえます。

さらに、急な出費が発生した際に、手元資金の不足を感じたというエピソードも寄せられました。

「急にまとまったお金が必要になったとき」(45歳/男性)



「知り合いや親類の不幸が立て続けにあったときに、香典や諸々などの出費がかさみ貯金を切り崩したことがあった」(56歳/男性)



資産形成を継続するためにも、投資資金だけでなく、急な出費に備えた手元資金とのバランスが重要かもしれません。

大切なのはNISAの金額ではなく、現在の生活とのバランス

NISAは将来に向けた資産形成の手段のひとつですが、無理な金額を積み立て続けることで、現在の生活が苦しくなってしまっては本来の目的から離れてしまう可能性があります。

今回の調査では、NISA利用者の中に、将来への備えを大切にしながらも、日々の生活費や趣味、急な出費に対応できる余裕とのバランスに悩む人がいることがわかりました。資産形成を続けるためには、自分の家計状況に合わせて積立額を設定し、投資に回すお金と、今の生活を豊かにするためのお金の両方を確保することが重要と言えそうです。

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「NISA貧乏」に関するアンケート

調査時期: 2026年7月7日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 304人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

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