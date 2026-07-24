キャリアデザインセンターが運営する「女の転職type」は7月24日、「夏のボーナス」についての調査結果を発表した。調査は2026年6月22日～6月29日、働く女性220名を対象にインターネットで行われた。

夏のボーナス「支給あり」は60.2%

今年の夏のボーナスが支給されたか尋ねたところ、「あり」60.2%、「なし」39.8%だった。昨年は、「あり」55.5%、「なし」44.5%だったので、ボーナスを支給された人は今年の方が4.7%増えたという結果に。

支給されたと回答した人にボーナスの額を聞いたところ、2026年は「10～19万円」30.6%が最も多い結果となった。昨年の18.4%から約12%増加していた。一方で「30～39万円」と回答した人は半数近く減少している。

ボーナスの満足度は「かなり不満」が38.0%で最多

ボーナスの満足度を聞いたところ、「かなり不満」38.0%が最も多く、「やや不満」28.0%とあわせると、不満と回答した人は66.0%だった。反対に「かなり満足」4.0%、「やや満足」30.0%とあわせると、満足と回答した人は34.0%だった。

前年からのボーナス額、「変わらない」が最多

2025年夏のボーナスから変化があったか聞いたところ、「変わらない」65.1%が最も多い回答だった。一方で、「増えた」25.6%は4人に1人程だが、「減った」9.3%は少数派だった。

2025年と2026年の夏のボーナスに金額差があった要因を尋ねると、「会社の業績」60.0%が圧倒的に多い回答だった。「わからない」13.3%という回答は少数派で、金額差があった人は、その要因を理解していることがわかった。

理想のボーナスの平均額は53.9万円

理想のボーナス額について聞いたところ、1位「50～99万円」46.3%、2位「100万円以上」17.1%、3位「20～29万円」15.2%だった。50万円以上の回答が半数以上を占めた一方で、3位には「20～29万円」が入っており、現実的な金額を理想とする人も一定数いることがわかった。

理想のボーナス額と現実のボーナス額に差がある理由を聞いたところ、「そもそも基本給が低い」43.2%が最も多い回答だった。「成果が反映されにくい職種・雇用形態」28.2%、「会社にボーナスの制度がない」25.9%も上位を占め、自分自身の成果よりも、会社の制度がボーナス額の理想と現実の差に影響を与えていることがわかった。

ボーナスの使い道1位は「貯金」

2025年、2026年の夏のボーナスの使い道を尋ねたところ、どちらも1位は「貯金」(2025年:57.1%、2026年:39.0%)、2位は「旅行・レジャー」(2025年:42.0%、2026年:30.5%)という結果になった。2026年の結果では、「その他」30.5%が昨年よりも多くなっており、その詳細を見たところ「生活費」「税金の支払い」「毎月の赤字分を補填」など、贅沢やご褒美に使うのではなく、必要な支出にあてている人が増えていることがわかった。