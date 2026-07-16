2027年1月、「こどもNISA」が始まる。2023年末に終了した旧ジュニアNISAに代わる、未成年向け非課税投資制度を待ち望んでいた家庭も多いだろう。

新NISA同様に資産形成のメリットがある制度として注目されている一方で、子どもが投資やお金について学ぶきっかけになるという側面もある。これからの時代、投資を「自分ごと化」できる人に育つことが非常に重要であるからだ。

証券各社は、この課題にどう応えようとしているのか。主要ネット証券のこどもNISAをめぐる対応を紹介する。

こどもNISAで重要なのは「投資枠」ではない

こどもNISAは、0〜17歳を対象とした未成年向けの非課税投資制度だ。現行NISAが18歳以上に限られているのに対し、子ども名義で非課税の長期・積立投資が行える点が大きな特徴となる。開始は2027年1月が予定されている。

年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円で、対象商品は現行NISAの「つみたて投資枠」と同様の、長期・積立に適した投資信託が中心になる見込みだ。教育資金など、子どもの将来に向けた資産形成を早期から後押しすることが、制度の主な目的となっている。

こどもNISAは、旧ジュニアNISAと比べると、使い勝手の面で大きく改善されている。払い出し制限が緩和され、12歳以降は条件付きで引き出しが可能になる見込みのほか、18歳になると通常のNISAへ自動的に移行される設計となっており、運用を続けやすい。

しかし、制度が整うだけでは十分ではない。子ども本人が投資や経済に関心を持たなければ、親が主導する積立で終わってしまい、将来にわたって自ら資産形成に取り組む大人になれるとは限らないだろう。

・お金がどう増えるのか

・投資信託とは何か

・企業や経済とどうつながっているのか

子どもがこれらを理解するには、投資を「自分とは関係ないもの」ではなく、「自分ごと」として捉えられることが重要だ。そのためには、18歳で突然口座を渡すのではなく、幼いころから投資や経済に自然と触れ、関心を育てていく環境づくりが欠かせない。

2027年開始だが、準備は今日から始められる

こどもNISAの開始は2027年だが、準備を始めるのに制度開始を待つ必要はない。今日からでも、子どもが投資に触れる環境づくりは可能だ。たとえば、未成年口座(親権者が子ども名義で開設できる証券口座) を開けば、自分名義の資産の状況を一緒に確認できる。

あわせて取り組みたいのが、投資信託の基本を親子で学ぶことだ。「投資信託とは何か」「なぜ貯金だけではお金は増えにくいのか」——。こうした問いを話し合うところから始めてみよう。貯金との違いを比べながら、投資で資産を育てるという発想を伝えることで、お金の基本的な考え方が自然と身についていく。

さらに、日々の経済ニュースを親子で共有し、自分たちの生活や資産への影響を一緒に考える習慣も、投資や経済を身近に感じるきっかけになるだろう。

こどもNISAは18歳で成人向けNISAへ移行する。つまり、この制度は18歳で終わるものではなく、育てた資産や投資経験をその後の資産形成へ引き継いでいくことを前提としている。

この制度のねらいは、将来に向けた資産づくりにとどまらない。子どものころから資産形成に親しむことで、成人後も継続して投資に取り組める土台を築くことにある。2027年の制度開始まで半年あまり、この期間を投資を自分ごと化する準備期間として活用しておきたい。

証券各社のこどもNISAへの対応状況は

これまで、証券会社選びで重視されてきたのは、手数料や取扱商品の数だった。しかし、こどもNISA時代にはそれだけでは足りない。子どもが無理なく投資や経済に親しめるか、親子で資産状況や市場動向を継続的に確認できるか。こうした体験の質も、重要な要素になりつつある。

そうした意味で、子ども向け機能や未成年口座の利用体験をどのように設計しているかも、証券会社選びの新たな判断材料になりそうだ。

では、こどもNISA開始を見据え、主要ネット証券各社はどのような準備を進めているのだろうか。各社とも、未成年口座を作成できる状態にはなっているようだ。また、各社こどもNISA向けの特設ページを開設している。

各社とも制度解説には力を入れているが、その内容は主に保護者向けだ。子どもが画面に向かってこれらの説明をじっくり読むとは考えにくく、子ども自身が日常的に触れることを前提とした内容とはやや性格が異なる。

では、アプリはどうだろうか。現時点で公開されている情報を見る限りでは、同様の子ども向けアプリ機能は確認できなかったが、SBI証券だけが以下のような新機能をいち早く実装している。

・未成年口座の登録がある場合、現行のアプリ内で口座の切り替えができる

・ホーム画面より、自身の口座に紐づく未成年口座に表示を切り替えられる

・ニックネーム、アイコンの変更ができる

・成人口座になるタイミングでアプリ内に通知が表示される

こどもNISAで重要なのは、子どもが投資を自分ごととして捉えられることだ。その点、同社アプリの新機能は「学ぶ」よりも「触れる」に重点を置いているように見える。

教材を読むのではなく、日常的に自分名義の口座や相場情報を見ることで、自然と投資を生活の一部として捉えさせ、投資との接点をつくろうという姿勢や狙いが感じられる。

また、同社のアプリでは、成人口座への移行時に通知が届く機能も備えている。これなら、成人後の投資への取り組みにもシームレスにつなげられそうだ。

イベントで楽しく金融を学べる機会も

金融教育への関心は、官民ともに高まっている。金融庁も積極的にキャンペーンを行っており、吉本興業のタレントが出演するイベントを全国で展開するなど、子どもが楽しみながら金融に触れられる機会づくりに取り組んでいる。

証券会社側の動きを見ると、SBI証券では、8月2日に子ども向けイベントの開催を予定している。9月の資産運用フェスにおいても、こどもNISAを楽しく学べるブースを設置する予定だ。

以前より、同社では社をあげて金融教育に取り組んでおり、イベントにおける子どもとの向き合いでも本気度を感じる。

子どもは、大人が思う以上にお金や経済に対する好奇心を持っている。その好奇心を資産形成への第一歩につなげられるかどうかは、家庭だけでなく、証券会社の役割にもなっていくだろう。

2027年の制度開始に向けて、証券会社各社がどのような体験を提供していくのか。子どもNISA時代の競争は、商品の品ぞろえだけでなく、「子どもが投資を自分ごととして学べる環境づくり」へと広がっていきそうだ。