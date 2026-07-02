オリコンは2026年7月1日、「NISA 証券会社 顧客満足度調査」の結果を発表した。本調査は2026年3月2日～23日、2024年1月1日から導入された新NISAの口座を新規開設し、現在も資産運用・取引を行っている全国18～74歳の利用者8,234人を対象にインターネット調査を行ったもの。

NISA 証券会社 顧客満足度ランキング

楽天証券が3年連続総合1位、運用のしやすさで高評価

「NISA 証券会社」総合ランキングでは、楽天証券が3年連続で総合1位を獲得した。

評価項目別では「運用のしやすさ」「ポイントのたまりやすさ」でいずれも3年連続1位となり、利用者から高い支持を集めている。部門別では「投資初心者」(3年連続1位)のほか、「20代」「50代」「60代以上」など年代別部門や、「スマホサイト」部門でも高評価を獲得した。利用者からは「アプリで簡単にでき初心者にもわかりやすい」「ポイント投資ができる」「NISAのきっかけになった」といった声が寄せられている。

松井証券が総合2位、「提供情報」で初の1位

総合2位は「松井証券」となり、3年連続で総合TOP3入りとなった。

評価項目別では「提供情報」で初の1位、「サポート体制」で3年連続1位、「システム・セキュリティ」で2年連続1位を獲得している。利用者からは「手数料が無料で初心者にも安心」「アプリが使いやすくセキュリティも安心」といった評価が見られた。

SBI証券が総合3位、「取扱商品」で高評価

総合3位は「SBI証券」となった。

評価項目別では「取扱商品」で3年連続1位を獲得しており、幅広い商品ラインナップが支持されている。利用者からは「選べる商品が多く自分に合った投資ができる」「手数料が比較的安く商品も豊富」といった声が挙がった。

マネックス証券・PayPay証券・三菱UFJモルガン・スタンレー証券もランクイン

総合4位にはマネックス証券がランクインし、「PCサイト」部門で1位を獲得した。

総合5位にはPayPay証券がランクインし、「口座開設」で2年連続1位を獲得した。

総合7位には三菱UFJモルガン・スタンレー証券がランクインし、利用者からは運用サポートの手厚さなどが評価されている。