2026年7月24日より、Wヒーローによる豪華2本立て映画、 映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』 映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』が公開される。公開前日の7月23日には、両作よりキャスト11名が集う公開前夜祭舞台挨拶が実施された。

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』からは、今井竜太郎、古川雄輝、堀口真帆、天野浩成、曽野舜太(M!LK)が登壇、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』からは、長田光平、赤羽流河、角心菜、安井謙太郎、入山杏奈、高橋努が登壇した。

本作で仮面ライダー夢現/玖門宗馬役の曽野舜太(M!LK)を演じる曽野は、MCより「曽野さんといえば、仮面ライダーになることが夢でしたね」と話を振られ、「その話を聞いた時は『嬉しすぎてゼッツ!」と、M!LKのヒット曲『好きすぎて滅』のポーズを披露。「いっぱい撮ってください! 今です!」とマスコミに向けて声をかけ、ファンからも笑いが起きた。

本作の出演について、曽野が事務所に入った時から担当しているマネージャーから「『舜ちゃんは絶対変身させたい』と言ってくれていた」と言われるほど、長年の夢だったという。「やっと叶って夢みたい。でも台本を頂いたときに、あれ? 俺、悪いことしてない? 」と驚いたそう。

「最初は真っ直ぐな正当派なヒーローやと思っていたら、実はダークヒーローでちょっとびっくりしました」と笑顔を見せた。

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』は、7月24日より公開。

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