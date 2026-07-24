8月3日から9日まで東京・豊洲PITで開催されるフジテレビの夏イベント『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』の一部公演が、FODで独占生配信される。

同イベントは、『めざましテレビ』とフジテレビの人気番組がコラボレーションし、音楽ライブやバラエティ、トークなどのオリジナルステージを展開するもの。会場に足を運べない視聴者も、自宅や外出先からリアルタイムで楽しめる。

ILLIT、CUTIE STREET、TWSら出演の6公演を配信

8月3日14時からは、「ぽかぽか × めざましライブ」を配信。OWVとOCTPATHが出演する。

4日19時からの「めざましライブ」には、ILLITとCUTIE STREETが登場。5日11時からは、「TOKYO IDOL FESTIVAL × めざましライブ」と題し、きゅるりんってしてみて、yosugala、ロージークロニクルが出演する。

同日19時からは、「New Beginning Fes in めざましWANGANフェス」を生配信。BALLISTIK BOYZ、龍宮城、ONE OR EIGHTが出演し、└BHNX┘がSHOOTING ACTを務める。

7日15時30分からの「めざましマンスリーエンタメプレゼンター SUMMER PARTY」には、高橋文哉、綱啓永、K(&TEAM)、倉悠貴が集結。歴代のマンスリーエンタメプレゼンターが、イベントならではのステージを届ける。

同日19時からは、TWSが出演する「めざましライブ」が配信される。

『鬼レンチャン』ほいロックフェスなどは配信対象外

一方、6日に開催される『Aぇ! groupのQ＆Aぇ! presents 視聴者からの“Q”＆時間が許す限り“Aぇ!”』『けるとめる』『めざましライブ Juice=Juice』は、今回の生配信の対象外となる。

また、8日の『めざましライブ × 突然ですが占ってもいいですか?』『.ENDRECHERI. presents ココロノノリモノ』、9日の『千鳥の鬼レンチャンpresents ほいロックフェス』も配信されない。

配信を視聴するには、FODプレミアムへの会員登録が必要。追っかけ再生には対応しておらず、出演者や公演内容、スケジュールは変更される場合がある。

FODプレミアム初回1カ月100円キャンペーンも

FODでは、同サービスへ初めて登録する人を対象に、通常月額1,320円(税込)のFODプレミアムを、最初の1カ月間100円(税込)で利用できる「夏の超得100円キャンペーン」を実施している。

キャンペーン期間は9月2日17時59分まで。対象となるコースや決済方法などには条件が設けられている。