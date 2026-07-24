タワーマンションは、災害に強い住まいとして語られることも少なくありません。しかし、思わぬところで被害を受けることも......。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、災害時のタワマンに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「豪雨の日、タワマンで起きたトラブルとは?」

主人公は、ニュースで豪雨による浸水被害を見ながら、「うちは高層階だから大丈夫」とひと安心していました。

しかし翌朝、いつものように出勤しようとすると、予想もしなかった出来事に遭遇します。

さて、豪雨の翌日、タワマンで起きたトラブルとは何だったのでしょうか?

① エレベーターが止まった

② 地下駐車場が浸水した

③ オートロックが使えなくなった

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※答えはこの記事の最後にあります。

高層階でも「生活インフラ」は別の話?

災害時は、自宅そのものに被害がなくても、建物全体の設備が影響を受けることがあります。「高層階だから安心」と思っていても、普段何気なく使っている設備が止まるだけで、暮らしは大きく変わってしまうものです。

▶なお、今回の答えは① エレベーターが止まった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!