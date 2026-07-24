音楽プロデューサーの小林武史氏が16日、YouTubeチャンネル『Unknown わからないいこと by ap bank』で公開された動画「小林武史 x 櫻井和寿 『人は見かけによらない?』わからんからの手紙 7通目」に出演。ロックバンド・Mr.Childrenをプロデュースするに至った経緯を語った。

小林武史氏

ミスチルとの初対面を回顧「全然想像できなかった」

動画内は、Mr.Childrenのプロデューサーとして長年タッグを組んでいた小林氏と、桜井和寿が対談。最初の出会いを振り返り、小林氏は「数年後に上り詰めていく、日本の間違いなくトップって言われるようなバンドになるのは全然想像できなかったですよ」と笑った。

小林氏は当時、「新人のバンドをプロデュースしたい」という思いがあり、「探していたんです」と告白。「言ったことあったっけ?」と桜井に問いかけると、「いやいや、聞いたことないです。探してたんですか?」と驚きを見せた。

それまでサザンオールスターズや桑田佳祐など、すでに実績を築いていたアーティストを担当していた小林氏。「新人をやりたいんだっていうことをすごく思った時期が急に出てきた。何か志を持ってやりたいという人間と、ぶつかってみたいっていうか、化学反応を起こすことを音楽でやっぱりやってみたいって突然思った」と当時の心境を振り返った。

そんな小林氏のもとには、女性ボーカルの“すごい鳴り物入りのバンド”と、まだ無名だったMr.Childrenという2つの選択肢があり、最終的に後者を選択したという。

その理由について桜井が「どういうふうに選んだんですか?」と尋ねると、小林氏は「“大きな相撲”をとろうとしてる印象がすごくあって。曲の中に込めてるものは、おぼつかないような、ピュアさだったりするんだけど。それをすごく広げて語ろうとするというか、歌にしようとしているっていうのが感じられて」と説明。

さらに、「こういう形で勝負していくみたいなことは、正直全然見えやすい感じじゃなかったのよ」としながらも、「だけどピュアでかつ、ちょっと暗くて不思議な。“これだ”ってはっきりしてるわけではないけれど、そういうことも含めて混沌としている。でもそこに興味を持ったっていうのはあるのよね」と回顧。そして、「なんか一緒に時間をかけてやっていくのは楽しそうだなと。たぶんそれ以外はあまりないよね」と話していた。