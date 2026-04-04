Mr.Childrenの桜井和寿が、3月29日に放送されたMBS・TBS系バラエティ番組『日曜日の初耳学』(毎週日曜22:00～)に出演し、最近視聴したドラマを明かした。

桜井和寿、りくりゅうペアに「紐解きたくなっちゃう」

林修が“時代のカリスマ”と対峙する企画「インタビュアー林修」で、桜井は私生活や自身の音楽についてなど幅広く語っていった。林から「本当にたくさんの映画やドラマの主題歌をつくってらっしゃいますけど、そもそも普段からドラマとか映画ご覧になるんですか？」と質問され、「最近見て面白かったのは『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。すごい面白い」と2025年にTBS系で放送された竹内涼真主演ドラマの名を挙げた。

さらに「忘れてるものが多くて」と前置きしつつ、「この番組に出るにあたって、きのうですね、『オレンジデイズ』(04)の1話と最終回だけを見てきました。こういうドラマだったと思い出してて、ひとしきり泣いてきました」と告白。Mr.Childrenが主題歌『Sign』を手がけた同作について、「ほんと最高。いい場面で流してくれて、ありがとうございます」と改めて感謝の言葉を口にした。

話の流れから、林が「ちなみに今回のオリンピックはご覧になりました？」と質問すると、「りくりゅうペアとかすごいなと。あの好感度の高さって何が元なんだろうって、ちょっと紐解きたくなっちゃう感じあります」とコメント。これに対して、林は「好感度の高さはいい勝負だと思います」と応じたうえで、「いや、もう本当に桜井さんの口からりくりゅうペアっていう言葉が出てくるとは」と驚いた様子だった。