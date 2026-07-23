「餃子の街」と聞いて思い浮かべるのは、やっぱり宇都宮や浜松でしょうか? でも実は、福島市も“隠れた餃子の街”なんです。名物は、20～30個の餃子が皿を埋め尽くす「円盤餃子」。餃子を丸く並べ、中央までぎっしり詰めて焼き上げる豪快なスタイルです。

今回は、その味を確かめるため、元祖とされる人気店へ向かいました。

細い路地の名店「元祖円盤餃子 満腹」

訪れたのは、福島駅から徒歩15分ほどの「元祖円盤餃子 満腹」(以下：満腹)。1953年創業、福島市に円盤餃子を広めた名店です。

店は細い路地の奥にあり、初めて訪れる人は少し見つけにくいかもしれません。スマホの地図を頼りに、福島稲荷神社近くの交差点から路地へ入ると、昔ながらの店構えが現れました。

創業時から変わらない、完全手作りの餃子

満腹は、福島市で最初に円盤餃子を考案、販売した店です。初代店主のかつゑさんが、かつて暮らした満州(現在は中国の東北地方)で覚えたレシピがルーツになりました。

創業から70年以上が過ぎた現在も、満腹ではかつゑさんの味と製法を受け継いでいます。皮も餡もすべて手作りで、多い日は3,000個の餃子を包むそう。

昼営業があるのは土日と祝日のみで、平日は夕方からの営業。営業時間内に餃子が完売したら、その時点で閉店になります。幸い、筆者がお邪魔したのは売り切れる直前。滑り込みで最後のお客さんになることができました。

店内にはサイン色紙や手書きの貼り紙が所狭しと並び、その中で目を引いたのが、「皮はパリパリ 具材はジューシーの味自慢」と力強く書かれたタペストリー。

添えられた円盤餃子の写真からは、想像以上のボリュームが伝わってきて、期待もどんどん膨らみます。早く食べたい!

麺類なし、ライスなし。餃子で勝負の潔さ!

さっそくメニューを見ると、主役は焼き餃子と水餃子。麺類もライスもなく、餃子一本で勝負する潔さです。

なかでも円盤餃子は、なんと1皿30個! 一瞬ひるみましたが、ここまで来たら餃子を制覇しなくては。円盤餃子に加えて、水餃子も注文しました。

円盤餃子に視線を奪われるメニュー

かつゑさんが餃子を覚えた満州では、水餃子がもっともポピュラーな食べ方でした。焼き餃子は、余った水餃子を焼き直して楽しむ料理だったそうです。

その後、福島市へ戻ったかつゑさんは餃子を焼いて提供。それが評判を呼び、現在の円盤餃子文化が広がるきっかけになったといわれています。

そんな歴史に思いを巡らせていると、お目当ての品が運ばれてきました!

見た目はずっしり、食べればあっさりの円盤餃子

ぐるりと美しく並べられた餃子は、まさしく円盤! 予想以上の迫力があります。

集合体だとずっしりと重そうに見えますが、食べて驚いたのはその軽さ。白菜の甘みがふわっと広がり、焼き目はパリッと香ばしい。薄い皮をかじると、やわらかな餡がほろりとほどけます。

パリッ、ほろり。この食感がたまりません。

一方の水餃子は、いたってシンプルで、使っている餃子は円盤餃子と同じだそう。つるんとした皮が口の中でほどけるようなやわらかさ。シャキシャキとした野菜の食感が際立ち、焼き餃子とはまったく違うおいしさが楽しめます。

水餃子は7個入り

ちゅるんとした皮の食感が楽しい

もともとは同じ餃子なのに、ここまで食感や味わいが変わるとは驚きです。夢中で食べ進め、気付けば水餃子を完食。円盤餃子もあと半分です。

30個という数に身構えていたのが嘘のように、箸は止まりません。脂っこさを感じず、最後まで飽きずに食べられる軽さも魅力。この味が福島市に広まり、餃子文化として根付いたというのも納得でした。

満腹の餃子のおいしさの秘密は、餡にたっぷり使われた白菜。春から秋は各地から取り寄せ、冬は旬の福島県産白菜を使っているそうです。

そして、ついに円盤餃子も完食!

30個という数に身構えていましたが、最後まで食べ飽きず、箸が止まることはありませんでした。店名の「満腹」は、まさにこの一皿を表してるんだな、と納得。

お会計を済ませて店を出る際、ふと見上げると、店内にはたくさんの縁起物が。「春夏冬二升五合」は「商い(秋無い)ますます繁盛(五合＝半升)」と読むそうで、長年愛され続けてきた店の歴史を感じます。

福島市の餃子文化は、この一皿から始まりました。

円盤いっぱいに並んだ30個の餃子は見た目こそ圧巻ですが、野菜たっぷりで驚くほど軽く、気付けば一人でもぺろり。焼き餃子と水餃子、それぞれ異なる食感を味わえるのも魅力です。

福島市を訪れたら、餃子文化発祥の味をぜひ体験してみてください。