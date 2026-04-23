銀座に、とんでもないサイズの「たまごサンド」を出す喫茶店があるらしい……SNSでそんな情報を見かけました。

たまごサンドといえば、ゆで卵を崩してマヨネーズなどで和え、食パンで挟んだ総菜パンですが、なにを隠そう、筆者は大のたまごサンド好き。ヒマさえあればコンビニのたまごサンドを食べている身ですからね。これは行かずにはいられないぞ……。

ということで、さっそくお店があるという東京・東銀座へと向かいました。お店の名前は「アメリカン」です。

ジャスティン・ビーバーも来店!?

東京メトロ・東銀座駅から、地図を頼りに歩いていると……おっ、あったぞ。歩いてすぐ1分ほどのところ、緑のひさしに大きく「AMERICAN」と書かれていますね。

かなりの人気店と聞いて行列を覚悟していたのですが、金曜日の午前中ということもあり、すんなりと席に着けました。

それにしても、なんとも独特な内装で、天井も壁もポスターやサインでびっしり。来店した芸能人・有名人の写真がいたるところに貼ってありますね。へーと思って見ていると……あれ？ ジャスティンや! ジャスティン・ビーバーや! まさかの世界スターも来店していたとは。隣で満面の笑みを見せているのは店主さんでしょうか。

あちこちに貼られているツーショット

お目当ての品が、まさかの……

席に着いてメニューを確認します。お目当ては「スーパースペシャルタマゴサンド」（1200円）。ネット情報によれば、食パン1.5斤分を贅沢に使ったという超デカ盛りメニューなのですが……なんと品切れとのこと! 金曜日の午前中なのにもう品切れとは、さすがの人気ぶりですが、残念すぎるぞ!

そこで、「スペシャルタマゴサンド」（1000円）を注文することとなりました。こちらは「スーパー」と比べると少々優しめな量のようですね。コーヒー800円も一緒に頼んでみます。

「スペシャルタマゴサンド」がキター!

しばらく待っていますと……き、きたー! なんですかこれ! 分厚いパンの中にみっちりとたまごスプレッドが詰まっていて、入りきらなかった分がまるでアイスクリームのようにパンの上に乗っています。

こちらがスペシャルタマゴサンド

手でバカっと割ってみると、中からドサドサとたまごスプレッドが出てきました。これはとんでもないものを頼んでしまったかもしれない……。

かぶりつきたいところですが、物理的に難しかったのでフォークで中身を取っていただくことにします。食べてみると……おおっ、ゆで卵の旨みと、マヨネーズのまろやかな酸味がじんわりと広がります。

壁の貼り紙によると、調味料はマヨネーズのみで、塩もペッパーも使っていないのだとか。それだけの材料ですが、素朴な味わいでとってもおいしいです。パンもふわふわで、モシャモシャと食べ進めていると、1つでしっかりお腹が満たされたのでした。

持ち帰りOKなのもうれしいね

ちなみに、食べきれない場合はお持ち帰りも可能。お店の方にお願いしてパックと袋をいただきました。筆者以外にも持ち帰りにしている人がけっこういたようですね。これはありがたいなあ。

ということで、銀座の「アメリカン」で巨大たまごサンドを食べてみました。あの物量で1000円はね、どう考えてもコスパが良すぎます。近くにお越しの際は、ぜひ足を運んでみてください。きっと幸せな気持ちになれると思いますよ。