ゴンチャに春が来た......! 4年前の発売以降、毎年ヒットを重ね、いまや"春の定番"として親しまれている「いちご杏仁」。5年目となる今年は2月26日に全国に登場する。

ゴンチャファンにとっては「待っていました!」と言いたくなるようなこのフレーバーの今年の魅力に迫る。

2026年の「いちご杏仁」、何が違う?

今年の「いちご杏仁」の魅力を知るべく、製造工程を見せてもらった。

まず、つぶつぶとした果肉が入った「ストロベリーソース」を、カップの内側に沿わせるように流し入れていく。続いて、カップの底に「いちご杏仁トッピング」をたっぷりと重ねる。この時点でもうおいしい予感しかしない。

甘さの中にほどよい酸味が広がる「ストロベリーソース」と、とろぷる食感の「いちご杏仁トッピング」。この2つが合わさることで、ストロベリーの甘さが際立ち、食感の心地よいアクセントを生み出している。

定番の「いちご杏仁 ミルクティー」(ICE/M:670円,L:760円)では、2022年の初登場時に使用された台湾の高山茶である「阿里山ウーロンティー」との組み合わせが復活。いちごの酸味と杏仁のやさしい甘みを、阿里山ウーロンティーが引き立てる。

阿里山ウーロンティーを注ぐ

仕上げには、ほんのりあまじょっぱいミルクフォームを重ねることで、全体の味わいに奥行きをプラス。

ミルクフォームで蓋をする

淡いピンクと白のコントラストが目を引くビジュアル。見た目のかわいらしさに心をつかまれつつ、さっそく一口味わってみた。

ガツンとした甘さを想像していたが、実際はいちごの甘酸っぱさと杏仁、ミルクのやさしい甘みが重なり合う味わい。全体をやわらかく包み込むようなバランスが印象的だった。 「いちご杏仁トッピング」は、まさに"とろぷる"という表現がぴったり。思っていたよりやわらかくミルキーな口当たりの中に、ぷるんとした弾力が感じられる。食感と風味のバランスが絶妙で、最後の一口まで飽きずに楽しめるのがいい。

甘さは控えめで、「気合いをいれて飲む甘いドリンク」というよりも「ゆったり一息つきたいときに飲みたいドリンク」の印象。油断するとゴクゴク飲み進めてしまいそうになる......。

自分好みのカスタマイズが可能

ところで、今年の「いちご杏仁」は"カスタマイズ"がキーワードになりそうだ。

利用者からの「もっと大きなサイズで楽しみたい」という声に応え、Lサイズが新たに登場。さらに、氷なしのゼロアイスも選べるようになり、テイクアウトして好きな場所でゆっくり味わいやすくなった。

昨年に引き続き、「いちご杏仁 ミルクティー」(ICE/M:670円,L:760円)だけでなく、よりナッツの香ばしさを感じられる「いちご杏仁 アーモンドミルクティー」(ICE/M:720円,L:810円)や、シャリシャリとしたフローズンとぷるぷるの杏仁の食感を楽しめる「いちご杏仁 ジェラッティー」(ICE/M:700円)も揃えられている。

いちご杏仁 アーモンドミルクティー(ICE/M:720円,L:810円)

いちご杏仁 ジェラッティー(ICE/M:700円)

また、お気に入りのフレーバーに合わせて楽しめる「いちご杏仁 トッピング」(100円)も可能。

組み合わせを変えながら、ついいろいろな味わいを試してみたくなる。

先着順! いちご杏仁グッズも配布

いちご杏仁 キーホルダーがもらえる「いちご杏仁満喫セット」(1,500円)

これまで「欲しかったけれど手に入らなかった」という声も聞かれたゴンチャのキーホルダーやグッズが、「いちご杏仁」でも配布される。

「いちご杏仁満喫セット」(1,500円)では、My Gongcha会員限定で、いちご杏仁のLサイズを1杯購入につき1個「いちご杏仁 キーホルダー」がもらえる。

「いちご杏仁 キーホルダー」は、ストローにかけて写真を撮ったり、通勤・通学バッグやポーチにつけたりと、さまざまな楽しみ方ができる映えるデザイン。

2月26日から有人レジにて販売しており、なくなり次第終了とのこと。また、1人につき3セットまで購入可能。

ランダムで1枚もらえる「いいお茶しよう」ステッカー

「いちご杏仁 ミルクティー/アーモンドミルクティー/ジェラッティー」の中からいずれか1点を購入につき、ランダムで1枚「いいお茶しよう」ステッカーがもらえる。

日常の中に溶け込むおしゃれなデザインとなっているため、PCに貼ったりスマホに挟んだりして楽しめそうだ。

一部店舗では先行して対象商品を販売しているが、ステッカーは2月26日から配布しており、なくなり次第終了となる。

2つのカップを近づけるとつながるカップシーラー

同社公式SNSにて「#いいお茶しよう」キャンペーンが開催される。期間中は2つのカップを近づけるとイラストがつながり、「チャンパイ」(ゴンチャでは「乾杯」のこと)できる特別なデザインの限定カップシーラーが登場。

カップシーラー

カップシーラーを撮影し、指定のハッシュタグとともに投稿すると、抽選で計130人にドリンクTicket2枚が当たる。

「いちご杏仁」関連の商品は2月26日に販売開始。なお、ららぽーと豊洲店や秋葉原中央通り店では2月19日から、モバイルオーダー(商品取り扱い全店)では2月24日から先行販売するが、トッピングのみ全店で2月26日となる。

進化を続けるゴンチャの春限定「いちご杏仁」。定番ファンはもちろん、初めて試す人にも手に取りやすいラインアップとなっている。今年の春は、お気に入りの組み合わせを見つけながら、ゆったりと"いいお茶"時間を過ごしてみるのも良いかもしれない。