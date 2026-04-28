「ステーキのあさくま」は、ゴールデンウィーク期間限定の「感謝祭」を開催すると発表した。期間中は第1弾から第3弾(第1弾4月29日～5月2日、第2弾5月3日～6日、第3弾5月5日・6日)に分け、人気ステーキの増量やデザートコーナーの特別企画を実施するとのことだ。自慢のステーキに加え、45品目のサラダバー、濃厚なコーンスープ、牛すじ入りカレー、デザートバーとともに、お得で楽しい食事のひとときを届けるとしている。
第1弾はテンダーロインが1.5倍増量
第1弾は4月29日から5月2日の4日間限定で実施される。対象商品は「サラダバー付き テンダーロインステーキ」で、期間中はお値段そのままで1.5倍増量にて提供されるという。
◆第1弾 対象メニュー
・100g → 150g:3,289円
・150g → 250g(1.66倍):4,345円
・200g → 300g:5,379円
やわらかく上品な味わいが特長のテンダーロインを、ゴールデンウィーク限定のお得な価格で楽しめる。
第2弾はサーロインが1.5倍増量
第2弾は5月3日から6日の4日間限定で実施される。対象商品は「サラダバー付き サーロインステーキ」で、期間中はお値段そのままで1.5倍増量にて提供される。
◆第2弾 対象メニュー
・120g → 180g:3,003円
・180g → 300g(1.66倍):3,861円
・300g → 450g:5,049円
人気のサーロインを通常よりもボリュームアップした特別仕様で提供するため、家族での外食や集まりにもおすすめとのことだ。
第3弾はデザートコーナーが特別仕様に
第3弾は5月5日・6日の2日間限定で実施される。期間中はデザートコーナーにプチケーキが登場するほか、3種のホイップクリーム(チョコ・抹茶・ストロベリー)をお値段そのまま提供する。さらに、ソフトクリームのトッピングソースは6種類を用意し、いつも以上にデザートバーを楽しめる内容となっている。
45品目のサラダバーとともに楽しむ感謝祭
対象メニューはすべてサラダバー付きとなっている。ステーキのあさくまでは、45品目のサラダバーに加え、濃厚なコーンスープ、牛すじ入りカレー、デザートバーなど、幅広い世代が楽しめる内容を用意している。
なお、本企画は一部店舗では実施していない。西船橋店、伊勢原店、岡山大元店、富士宮店は未実施店舗となる。また、鶴見店はサラダバー未提供店舗のため第3弾は対象外となり、第1弾・第2弾の価格も異なるとのことだ。西梅田店についてもサラダバー別価格のため、価格が異なるとしている。
GW感謝祭 実施店舗
【愛知県】
藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店
【三重県】
津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店
【岐阜県】
羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店
【静岡県】
函南店、 浜松船越店、藤枝店、 磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店
【東京都】
八王子店
【神奈川県】
長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店
【千葉県】
南柏店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店
【埼玉県】
狭山店、川越店、越谷店、三郷店
【茨城県】
牛久店 、学園都市店
【大阪府】
西梅田ハービスプラザ店