「ステーキのあさくま」は、ゴールデンウィーク期間限定の「感謝祭」を開催すると発表した。期間中は第1弾から第3弾(第1弾4月29日～5月2日、第2弾5月3日～6日、第3弾5月5日・6日)に分け、人気ステーキの増量やデザートコーナーの特別企画を実施するとのことだ。自慢のステーキに加え、45品目のサラダバー、濃厚なコーンスープ、牛すじ入りカレー、デザートバーとともに、お得で楽しい食事のひとときを届けるとしている。

第1弾はテンダーロインが1.5倍増量

第1弾は4月29日から5月2日の4日間限定で実施される。対象商品は「サラダバー付き テンダーロインステーキ」で、期間中はお値段そのままで1.5倍増量にて提供されるという。

◆第1弾 対象メニュー

・100g → 150g:3,289円

・150g → 250g(1.66倍):4,345円

・200g → 300g:5,379円



やわらかく上品な味わいが特長のテンダーロインを、ゴールデンウィーク限定のお得な価格で楽しめる。

第2弾はサーロインが1.5倍増量

第2弾は5月3日から6日の4日間限定で実施される。対象商品は「サラダバー付き サーロインステーキ」で、期間中はお値段そのままで1.5倍増量にて提供される。

◆第2弾 対象メニュー



・120g → 180g:3,003円

・180g → 300g(1.66倍):3,861円

・300g → 450g:5,049円



人気のサーロインを通常よりもボリュームアップした特別仕様で提供するため、家族での外食や集まりにもおすすめとのことだ。

第3弾はデザートコーナーが特別仕様に

第3弾は5月5日・6日の2日間限定で実施される。期間中はデザートコーナーにプチケーキが登場するほか、3種のホイップクリーム(チョコ・抹茶・ストロベリー)をお値段そのまま提供する。さらに、ソフトクリームのトッピングソースは6種類を用意し、いつも以上にデザートバーを楽しめる内容となっている。

45品目のサラダバーとともに楽しむ感謝祭

対象メニューはすべてサラダバー付きとなっている。ステーキのあさくまでは、45品目のサラダバーに加え、濃厚なコーンスープ、牛すじ入りカレー、デザートバーなど、幅広い世代が楽しめる内容を用意している。

サーロインステーキ

サラダバーイメージ

なお、本企画は一部店舗では実施していない。西船橋店、伊勢原店、岡山大元店、富士宮店は未実施店舗となる。また、鶴見店はサラダバー未提供店舗のため第3弾は対象外となり、第1弾・第2弾の価格も異なるとのことだ。西梅田店についてもサラダバー別価格のため、価格が異なるとしている。

GW感謝祭 実施店舗

【愛知県】

藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店



【三重県】

津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店



【岐阜県】

羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店



【静岡県】

函南店、 浜松船越店、藤枝店、 磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店



【東京都】

八王子店



【神奈川県】

長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店



【千葉県】

南柏店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店



【埼玉県】

狭山店、川越店、越谷店、三郷店



【茨城県】

牛久店 、学園都市店



【大阪府】

西梅田ハービスプラザ店

