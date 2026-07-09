東京駅一番街地下1階「東京ラーメンストリート」に8月6日、「食堂はせ川」がオープンする。

"喜多方ラーメンの異端児"食堂はせ川が登場

東京ラーメンストリートでは、2025年8月から、「ご当地ラーメンチャレンジ」を展開している。このたび、第2弾として出店していた熊本・人吉の老舗「好来ラーメン」が2026年7月26日をもって営業を終了し、そのバトンを受け継ぐ第3弾として、福島・喜多方の食堂はせ川が2026年8月6日～11月23日までの期間限定でオープンする。

福島県喜多方市に店を構える同店は、1982年創業の人気ラーメン店。喜多方ラーメンの王道を大切にしながらも、鶏と青口煮干しを合わせた独自のスープづくりに挑戦し、その革新的な姿勢から、"喜多方ラーメンの異端児"と評されている。「ラーメンWalker金賞(2024・2025)」や「食べログ ラーメン EAST 百名店 2025」に選出されるなど高い評価を獲得している。

最大の特徴は、厳選した国産鶏と九十九里産の青口煮干しを軸に仕上げた透明感のあるスープ。鶏の豊かな旨みと煮干しの風味を丁寧に引き出しながらも雑味のない味わいを実現している。合わせるのは、喜多方ラーメンらしい多加水麺をベースに、噛みしめる食感にこだわったオリジナルの中太ちぢれ麺。伝統を受け継ぎながらも独自の個性を磨き上げたラーメンを提供する。

看板メニューと東京駅限定メニューを提供

看板メニューの「大判チャーシュー醤油らーめん」(1,300円)は、豚骨が主流の喜多方ラーメンにおいて、あえて鶏と魚介で勝負する独自の味わいが特徴。深夜から長時間かけて丁寧に炊き上げることで、煮干しの旨みを引き出しながらも雑味のない澄んだスープに仕上げている。麺は、気温や湿度に合わせて加水率を調整し、スープとの一体感と噛みしめる食感にこだわった特注の中太ちぢれ麺を使用。国産豚バラ肉を会津産の醤油だけで4時間じっくり火入れし、一日寝かせて仕上げたチャーシューをトッピングした。

東京ラーメンストリート限定メニューとして、「辛味醤油らーめん」(1,100円)も用意する。会津伝統のニンニク辛子味噌をベースに、旨辛に仕上げた辛みそが醤油ラーメンとマッチした、東京駅でしか味わえない一杯。

営業時間は11:00～22:30(L.O.22:00)。都合により営業時間が変更となる場合がある。