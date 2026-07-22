王将フードサービスは7月22日、「夏ラーメン」(858円)を全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」(一部店舗除く)で発売する。

夏ラーメンは、餃子の王将の定番メニュー「忘れられない中華そば」の奥深いコクのあるスープに、山椒と生姜の爽やかな香りと唐辛子の刺激を掛け合わせた新メニュー。生卵やナチュラルチーズのトッピングを加えて、マイルドな旨みを楽しむ味変もオススメだという。電子レンジ対応容器で持ち帰りができるので、お店の味を自宅でも熱々で楽しめる。

左:生卵 イメージ / 右:ナチュラルチーズ イメージ ※いずれもトッピング代別途

また、店内限定で「夏餃子」と組み合わせた「夏の最強セット」も販売する。

夏の最強セット

夏ラーメン、夏餃子6個、玉子(生)付きの「夏の最強セットA」(1,334円)、夏ラーメン、夏餃子3個、ライス(小)付きの「夏の最強セットB」(1,252円)、夏ラーメン、夏餃子3個、杏仁豆腐付きの「夏の最強セットC」(1,131円)の3セットを用意。

夏餃子は、同社史上初の季節限定餃子で、旬の国産大葉を使用した爽やかな味わいの一品。別添えの柚子胡椒と卓上のお酢を合わせた「柚子胡椒酢」をつけることで、柚子胡椒の爽快な辛みが大葉の風味を引き立てる。

最強セットの夏餃子は、通常の「餃子」「にんにくゼロ生姜餃子」「にんにく激増し餃子」に変更できる。にんにく激増し餃子に変更する場合は、6個で＋22円、3個で＋16円。なお、北海道の店舗では、にんにくゼロ生姜餃子・にんにく激増し餃子は販売していない。