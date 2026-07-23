「『この女性を落とす』っていうスイッチを意識して演じている」――。timelesz・寺西拓人がこのほど、東京・フジテレビ湾岸スタジオで、同局系ドラマ『ラストノート』(毎週木曜22:00～)の取材に応じた。

本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹かれ合い、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿をオリジナル脚本で描く大人の純愛ドラマ。主演を内田有紀と、寺西拓人が務める。

同作では内田有紀演じる葵から寺西演じる澄晴が「あんたも必死に生きてみなさいよ」と言葉を投げかけられるシーンが印象的だ。記者からは、「ご自身が刺さった葵の言葉は?」という質問が。

それに対して寺西は「おこがましいんですけど...」と前置きをし、「結構僕がんばってるんですね、人生」「澄晴だと”必死に生きてみなさいよ”という葵の言葉が刺さると思うけど、結構頑張ってるんで...」と、自身と役柄の違いを明かした。

澄晴という役の面白さ難しさ「女性を落とすっていうスイッチを意識して演じている」

寺西は澄晴という役を「ドラマの序盤は諦めていて自分に蓋をしている」と話す。澄晴を演じる上での苦労については「お芝居上でもお芝居しているよう。それが面白さでもあり大変さ」だと語った。同時に、「自分を取り戻していくという過程がおもしろい」と、工夫しながら撮影に臨んでいる様子を明かした。

恋愛商法を行う澄晴という役柄。女性を手玉にとるような演技が見どころの一つだ。これに挑戦するにあたり寺西は「『この女性を落とす』っていうスイッチを意識して演じている」と語る。

「相手によって見せる自分があるのは面白いです。“落とそう”というスイッチを入れている瞬間が、演じている感覚があります。段々澄晴が本来の顔を取り戻していくのですが、その方が自分の素に近いと思います」

さらに、「自分に蓋をするとか、自分で諦めるというのは自分自身に当てはめられることもあります。なんとなくわかる気がします」と、自身が役柄に共感する点について明かした。

大人の純愛とは「落ち着いていてお互いに干渉しない」

歳の差のある恋愛として描かれる同作。「大人の純愛とは?」という質問に対しては、「とにかく落ち着いていてお互いに干渉しない、熟年夫婦のような関係性だと思われるとおもうんです」と前置きしつつ、「ただ今回の作品は、年齢を言い訳にしないとか、大人だったらこうでしょというのに抗っていく物語だと思います。大人だからこそ熱くなってまっすぐに生きるというのが『大人の純愛』だと思います」と、ドラマを通して寺西が感じた“恋愛観”を明かした。

自分の本心に蓋をして生きてきた澄晴が、葵との出会いを通してどのように変わっていくのか。寺西が紡ぐ“大人の純愛ストーリー”に期待が高まる。

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