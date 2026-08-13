セックスレスに悩む主婦、夫から提案された「公認不倫」をやってみて感じたことは…ドラマ『夫に不倫をお願いされました』第6話

テレビ大阪のドラマ『夫に不倫をお願いされました』(毎週木曜24:00〜 )の第6話が、きょう13日に放送される。

「公認不倫」で花恵が感じたのは虚しさだけ

主婦・花恵(中村ゆりか)は夫の弘樹(佐野玲於)とのセックスレスに悩んでいたところ、弘樹から「公認不倫」を提案される。しかし弘樹の提案通りに「公認不倫」をやってみても花恵が感じたのは虚しさだけだった。その気持ちを弘樹に話すが、仕事と育児に専念したい弘樹は、女性として接してもらいたい花恵の気持ちに寄り添ってくれず、自分の主張を展開するだけ……。

そして花恵は娘の春奈(希歩)を連れて実家に帰ることに。弘樹はそれに何かを察する様子はなく、「ゆっくりしてきたらいいよ」と言い出す始末。花恵は実家に向かいながら、これまで家庭円満のためにしてきた「公認不倫」はただ自分の価値観を殺しただけだったと振り返る。

実家に帰った花恵はふとした会話から母(山野海)に「弘樹は稼ぎも良くて春奈にも優しい良い夫、十分恵まれている」と言われて考えてしまう。そんな花恵を心配した同級生の涼平(葉山奨之)が駆けつけてくれて花恵の思いを聞いてくれている一方、弘樹は部下の陽菜(横野すみれ)と会っていたのだった……。

(C)「夫に不倫をお願いされました」製作委員会