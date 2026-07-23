グローブライドは、マッシュホールディングスおよび宮城県女川町との3者共創により、9月27日に女川町で体感型イベント「海と釣りとファッションの祭典～Sea, Fishing and Fashion Festival」を開催する。

船釣りスクール

子どもたちのための釣りクラブ「ダイワヤングフィッシングクラブ」では、女川湾を舞台に初の船釣り教室を開催する。対象年齢は小学校3年生以上、参加費は1万円。7月中にダイワヤングフィッシングクラブに会員登録することが必要。

女川港岸壁では、一般参加の子ども(小・中・高校生)を対象とした「釣り体験教室」も開催する。参加費は無料。

釣り体験教室

明石浦漁業協同組合(兵庫県)で回収された使用済み漁業カゴを活用した環境配慮型製品「クールラインα3 S2500 E」を数量限定で販売する。会場では素材から製品化されるまでの工程も展示する。

会場では、gelato pique(ジェラート ピケ)カフェの本格フレンチクレープの販売や、セサミストリートのキャラクターグリーティングも実施する。

SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット)のキャラクターグリーティング

マッシュパーク 女川では、ジェラート ピケ、レディースブランド「emmi(エミ)」と、ダイワの限定コラボアイテムも販売。ジェラート ピケがデザインしたルアーや釣りを楽しむベアモチーフのコレクション、フィッシングネット(漁網)をリサイクルしたエミのウェルネスウェアなど、イベント限定のオリジナルアイテムが登場する。

釣りを楽しむベアモチーフのコレクションも販売

「FOOD FESTIVAL」では、地元の海の幸や秋の味覚を提供する。お笑いコンビのコロコロチキチキペッパーズ、DAIWAマルチアングラーの秋丸美帆さん、DAIWAフィールドテスターの佐々木修氏らによるトークショーも実施する。

秋の味覚も味わえる

女川町まちなか交流館では、「gelato pique」のルームウェアや「SNIDEL(スナイデル)」、「Mila Owen(ミラ オーウェン)」などのアイテムが最大80%オフとなるマッシュグループのファミリーセールも同時開催する。