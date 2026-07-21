副業は今や特別な働き方ではなく、多くの人にとって身近な選択肢になっています。収入を増やしたい、新しいスキルを身につけたい――そんな思いから副業を始める人も少なくありません。一方で、実際に挑戦してみると、時間のやりくりや本業との両立、人間関係など、思いがけない苦労や失敗に直面することもあるようです。

本連載では、マイナビニュース会員から寄せられた副業体験をもとに、そのリアルな実情を漫画形式で紹介します。

昼休みに副業をを進めたい日に限って…

昼休みは副業を進める絶好のチャンス。そう思っていた矢先、ランチのお誘いが……。副業禁止ではないけれど、人に知られず進めたい会社員なら思わず共感する方もいるのでは?

副業経験から考えるこれからの働き方

副業は収入を得る手段である一方で、働き方の多様化が進む現代社会を映し出す側面もあります。一人ひとりの経験から見えてくる課題や気づきは、個人の問題にとどまらず、これからの働き方や職場環境を考える上でのヒントになるのかもしれません。

調査時期: 2026年6月8日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 502人

調査方法: インターネットログイン式アンケート