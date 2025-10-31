元プロ野球選手で野球解説者の工藤公康氏が24日、YouTubeチャンネル『工藤公康 official YouTubeチャンネル』を開設した。

工藤公康氏

コンセプトは「生きる力を身につける」

動画冒頭、工藤氏は「今、私がいるところはですね、山梨県北杜市にあります、私の畑でございます」と明かし、チャンネルのコンセプトは「生きる力を身につける」だと紹介。

その理由を「私も子どもの頃、山や川で遊んだり木登りしたりしたことで身体も強くなりましたし、長く野球をすることができたというふうに思っています。ですので、これから、野菜を作ったり、子どもたちの農業体験をしたりするんですけど、そういう中で少しでも自然と触れ合って、『生きる力』もしくは、『健康でいることの大切さ』も、子どもたちにも少しでも分かってもらえたらというふうに思っています」と説明した。

また、スタッフから「農業を始めたきっかけは何ですか?」と聞かれ、工藤氏は「息子が農業を始めたというところがあります」と回答。「(息子から)『手伝ってほしい』ということもあったので、自分が農業のことを知らないのに手伝うことはできない。自分でも農業を始めて、野菜ができる過程であったり、種・苗から植えるであったり、ほっとけば野菜はできるものではないので、そういうところも学ぼうということで、この農園を購入しました」と明かした。

なお、このチャンネルについて、工藤氏は「僕自身も野球をやってきた人間なので、(医学の)専門家の先生や現役を引退した選手であったり、他分野のスポーツをやっている方との対談動画も企画していきたいなというふうに思います」とも話していた。