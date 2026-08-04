広島、3点ビハインドから逆転で巨人に勝利

先発投手：広島は栗林　良吏が5回3失点の好投（4安打7奪三振）、巨人の山﨑　伊織は6回2/3回2失点 得点経過： 1回表：巨人が3点を追加 7回裏：広島が2点を追加 8回裏：広島が1点を追加 注目選手：広島のＳ・ファビアンが1本塁打、3打点、3安打の活躍、巨人のＢ・ダルベックが1本塁打、3打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 95 53 41 1 .564 -
2 巨人 96 51 43 2 .543 2
3 ヤクルト 96 44 51 1 .463 9
4 DeNA 96 42 51 3 .452 10
5 広島 93 38 51 4 .427 12
6 中日 98 40 57 1 .412 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 96 61 34 1 .642 -
2 西武 100 55 42 3 .567 7
3 日本ハム 100 56 44 0 .560 7
4 オリックス 98 48 48 2 .500 13
5 ロッテ 94 43 48 3 .473 16
6 楽天 94 36 57 1 .387 24