ＤｅＮＡが完封勝利、阪神を1点差で下す

ＤｅＮＡの先発投手は尾形崇斗が7回0失点の好投（5安打7奪三振）、阪神の村上頌樹は6回1失点で敗戦投手 得点経過： 4回裏：ＤｅＮＡが1点を追加。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 94 53 40 1 .570 -
2 巨人 95 51 42 2 .548 2
3 ヤクルト 95 44 50 1 .468 9
4 DeNA 95 41 51 3 .446 11
5 広島 92 37 51 4 .420 13
6 中日 97 39 57 1 .406 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 95 60 34 1 .638 -
2 西武 99 55 41 3 .573 6
3 日本ハム 99 56 43 0 .566 6
4 オリックス 98 48 48 2 .500 13
5 ロッテ 93 42 48 3 .467 16
6 楽天 94 36 57 1 .387 23