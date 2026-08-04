中日がヤクルトに1点差で競り勝ち、接戦を制す

先発投手：中日の大野雄大は7回3失点の好投（6安打7奪三振）、ヤクルトの吉村貢司郎は6回2失点 得点経過： 1回表：ヤクルトが2点を先制 1回裏：中日が1点を返す 3回表：ヤクルトが追加点 注目選手：中日のＪ・ボスラーが2本塁打、2打点、2得点の活躍、中日の村松開人が2打点、4安打の活躍、ヤクルトのモンテルが2本塁打、2打点、2得点の活躍。

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