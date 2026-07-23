KIRINZIは7月25日～8月16日、体験型昆虫イベント「渋谷昆虫探検隊～発見！世界のカブクワたち～」を、西武渋谷店モヴィーダ館6・7階特設会場にて開催する。時間は11:00～19:00(最終入場18:30)。

会場には標本と生体を合わせて700体以上が集結する。昆虫専門店「むし社」が全面協力した標本展示では、全長55㎝もの世界最大級のナナフシや擬態昆虫など300体以上を特長とともに紹介する。

また、夜の環境をイメージした空間で懐中電灯を片手にヘラクレスオオカブトなど15種類以上の国内外の人気・レア種を観察できる体験型コンテンツも実施。ヘラクレスオオカブトやギラファノコギリクワガタ、コーカサスオオカブトなど、国内外の人気種・レア種のカブクワを15種類以上観察できる。UVライトを当てると青色に発光するチャグロサソリも登場する。

縦7.2m×横6.2mの巨大虫カゴに入って、生きた昆虫と直接触れ合えるエリアも用意している。

来場者には夏休みの自由研究に役立つオリジナルワークシートや、イベントオリジナルの探検バッジ風ステッカーを配布する。

イベントオリジナルの探検バッジ風ステッカー

特別サポーターには登録者数27万人の昆虫系YouTuber・むし岡だいき氏が就任し、7月27日には一日隊長として来場する。物販コーナーでは人気・レア種のカブクワ生体や飼育用品、むし岡氏やイラストレーター・みのじ氏の限定グッズなどを販売する。