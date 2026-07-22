西武、日本ハムに1点差で競り勝つ
先発投手：西武は平良海馬が5回3失点の好投（5安打6奪三振）、日本ハムの伊藤大海は6回3失点 得点経過： 1回表：日本ハムが1点を追加 2回表：日本ハムが2点を追加 3回裏：西武が2点を追加 注目選手：西武のT・ネビンが1本塁打、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|88
|49
|38
|1
|.563
|-
|2
|巨人
|89
|48
|39
|2
|.552
|1
|3
|ヤクルト
|89
|42
|46
|1
|.477
|7
|4
|DeNA
|89
|38
|48
|3
|.442
|10
|5
|広島
|86
|34
|48
|4
|.415
|12
|6
|中日
|91
|36
|54
|1
|.400
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|89
|55
|33
|1
|.625
|-
|2
|西武
|92
|52
|37
|3
|.584
|3
|3
|日本ハム
|93
|51
|42
|0
|.548
|6
|4
|オリックス
|90
|44
|44
|2
|.500
|11
|5
|ロッテ
|86
|40
|43
|3
|.482
|12
|6
|楽天
|88
|35
|52
|1
|.402
|19