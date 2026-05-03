「種類ごとにカバンに入れています」TWICEの日本人メンバーで構成されたユニット・MISAMOのMOMOが、イベントでSANAからカバンの中身を暴露され、お菓子好きな一面を照れながら明かした。

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「一瞬で一袋食べました」MOMO、即完食してしまった差し入れを告白

MOMOは1日、都内で行われた「RIM loves MISAMO Ambassador & Pop-up Launch Event」にSANA、MINAとともに登場。

「RIM」はアイウェアブランド・JINSの姉妹ブランドで、MISAMOのブランドアンバサダー就任を記念して、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を大阪と東京にオープン。期間限定ストアは、MISAMOのブランドアンバサダーにおけるプロモーションコピー“もっとかわいくなれる、ファッションアイウェア。”を体感できる空間で、大阪・ルクアイーレ店は4月24日～5月24日、渋谷スクランブルスクエア店は5月1日～20日に開催される。

3人は同ブランドのアイウェアを着用して登場。アイウェア選びで大切にしていることを聞かれたMOMOは、「やっぱり服装のトーンとか全体の雰囲気に合わせて、いつもマッチングするように心がけている気がします」とこだわりを明かした。

イベントでは、“メガネ”にちなみ、3人の“目がねえモノ”についてのトークも展開。SANAから「MOMOちゃんは『他のものは入ってるの?』というぐらい、カバンの中にぱんぱんにいつもお菓子が入っているイメージ」と暴露されたMOMOは、「やっぱりお菓子大好きなので、種類ごとにカバンに入れています」と照れ笑いで告白。

また、最近食べておいしかったものを聞かれると、MOMOは「最近は差し入れに八ツ橋をもらって。生八ツ橋が大好きなので、一瞬で一袋食べました」と明かし、場を和ませていた。

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