「実家に帰って……」TWICEの日本人メンバーで構成されたユニット・MISAMOのSANAが、地元・大阪について聞かれ、率直な思いを明かした。

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SANAが地元・大阪で行きたい場所とは「ワールドツアーで世界中を飛び回りながら」

SANAは1日、都内で行われた「RIM loves MISAMO Ambassador & Pop-up Launch Event」にMINA、MOMOとともに登場。

「RIM」はアイウエアブランド・JINSの姉妹ブランドで、MISAMOのブランドアンバサダー就任を記念して、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を大阪と東京にオープン。期間限定ストアは、MISAMOのブランドアンバサダーにおけるプロモーションコピー“もっとかわいくなれる、ファッションアイウエア。”を体感できる空間で、大阪・ルクアイーレ店は4月24日～5月24日、渋谷スクランブルスクエア店は5月1日～20日に開催される。

3人は同ブランドのアイウエアを着用して登場。SANAはデニムのワンピース姿で美脚を披露した。

SANAは、アイウエア選びで大切にしていることを聞かれると、「私は普段からメガネをよく着用していて、サングラスにも度をつけたりと愛用している」とにっこり。また、「最近だと、メタルのデザインのものを選んで、シルバーのアクセサリーのように着用するのにハマっています」と現在のブームを明かした。

期間限定ストアが大阪でも開催中であることにちなみ、「大阪で行きたい場所は?」と聞かれると、大阪出身のSANAは「最近私たちはワールドツアーで世界中を飛び回りながらいろんな各地のご飯を食べているので、実家に帰ってお母さんの手料理が食べたいです」と回答。さらに、好きな母親の手料理を聞かれると、「全部好きです!」と笑顔で語っていた。

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