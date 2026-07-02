あきんどスシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボをし、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施している。この度7月3日より、食べログで点数3.77の高評価を獲得した、東京・渋谷のラーメン店“らーめん はやし”監修の「コク旨 魚介豚骨ラーメン」を全国のスシローにて販売する。

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに170種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発きた。

現在、「日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知っていただきたい」というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施している。このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修したラーメンをスシローで販売している。

今回監修した“らーめん はやし”は、トレンドが激しく移り変わる東京・渋谷の街で、2003年の開業から変わらぬ人気で多くのファンに愛され続ける名店。基本となるラーメンは1種類のみで、この潔さは、店主の林真剛氏が独学で一杯の完成度を極限まで突き詰めた、確固たる自信の証だという。

7月3日からスシローで販売する“らーめん はやし”監修の「コク旨 魚介豚骨ラーメン」(480円～)は、魚介豚骨のコクと旨みを味わう一杯。昆布の旨みを加えた、コク深い魚介豚骨スープで、さらっとしていながらもパンチのある一杯を楽しめるという。