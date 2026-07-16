ファミリーマートは7月21日、NIGO氏がクリエイティブ・ディレクターを務めるライフスタイルブランド「HUMAN MADE」とコラボレーションした「コカ･コーラ/コカ･コーラ ゼロ HUMAN MADE限定デザイン缶(500ml)」(146円)を全国のファミリーマートで発売する。あわせて、HUMAN MADE社が運営するカレーショップ「CURRY UP」が監修したレトルトカレー3種も同日より数量限定で展開する。

「コカ･コーラ/コカ･コーラ ゼロ HUMAN MADE限定デザイン缶(500ml)」(146円)/「CURRY UP監修 カレー」(398円)

3種類の「コカ･コーラ」限定デザイン缶を発売

2026年4月に展開した第1弾では、HUMAN MADEブランドならではのデザイン性や世界観が加わり、通常のコカ･コーラとは異なるシーンでの購買が見られたという。通常のコカ･コーラが昼帯を中心に購入される傾向がある一方で、限定デザイン缶は昼帯に加え、夕方から夜にかけても購入が伸長。さらに、若年男性層を中心に新たな反応も見られるなど、これまでとは異なる生活シーンや購買層との接点を生み出した。

こうした反響を受け、今回発売する第2弾では、暑い夏にぴったりの500ml缶へとサイズアップ。同ブランドでもおなじみのカラーを取り入れたコカ･コーラ2色(ピンク・パープル)、コカ･コーラ ゼロ1色(ガンメタル)の計3色展開にバージョンアップした限定デザイン缶を展開する。

「コカ･コーラ/コカ･コーラ ゼロ HUMAN MADE限定デザイン缶(500ml)」(146円)

2本同時購入でオリジナルデザインのギフトバッグをプレゼント

販売期間中、同商品を2本同時に購入した人に、HUMAN MADEオリジナルデザインのギフトバッグを1枚、数量限定でプレゼントする。鮮やかな赤とシルバーのカラーリングで、ギフトにもセルフユースの手提げにも最適な一品。

ギフトバッグ

限定グッズが当たる「ファミペイ」スタンプ企画も開催

販売期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、ファミペイ払いで同商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。1個スタンプを集めることでファミマポイント300円相当、6つスタンプを集めることで本キャンペーン限定のオリジナルデザインコースターが当たる抽選に応募できる。展開期間は7月21日～8月17日、応募期間は7月21日～8月21日まで。

HUMAN MADEコラボ オリジナルデザインコースター 4枚セット(抽選500名)

ラッピング店舗を東京・大阪の2店舗で展開

コラボレーションを記念して、限定デザイン缶の世界観を体現したラッピング店舗を「渋谷公園通り店」(東京都渋谷区)、「西心斎橋二丁目店」(大阪府大阪市)で展開する。期間は7月21日～8月17日。

ファミリーマート渋谷公園通り店

ファミリーマート西心斎橋二丁目店

名店「CURRY UP」が監修したレトルトカレー3種を発売

HUMAN MADE社が運営するCURRY UP監修のレトルトカレー3種も発売する。CURRY UPは、国内有数のグルメレビューサイトによるアワードに5回選出され、国内外のカルチャーシーンからも注目を集めるカレーブランド。同店人気メニューの「バターチキンカレー」「チキンキーマカレー」「牛すじカレー」をイメージした、ファミリーマート限定のレトルトカレー3種類を展開する。

「バターチキンカレー」(398円)​は、クリームやバターのコクにカシューナッツの甘みが特長のバターチキンカレー。トマトの酸味とコリアンダー・クミン等の香辛料で風味良く仕上げている。

「チキンキーマカレー​」(398円)は、トマトとヨーグルトの酸味に鶏肉のさっぱりとした旨みが特長のチキンキーマカレー。クミン・クローブ等の香辛料とマスタードのバランスが良いスパイシーな味わい。

「CURRY UP監修 牛すじカレー」(398円)は、牛すじの旨みとソテーオニオンの甘みが溶け込んだ濃厚な味わいの牛すじカレー。ワインやりんご、はちみつで甘みとコクが引き立つ。

「CURRY UP監修 牛すじカレー」(398円)

レトルトカレー購入でオリジナルデザインステッカーがもらえる

同商品1点購入ごとに、限定のオリジナルデザインステッカーを1枚プレゼントする。ステッカーは、CURRY UPのロゴをベースに、商品やファミリーマートを想起させるカラーを取り入れた全5種を展開する。数量限定のため、なくなり次第終了となる。