ファミリーマートは7月25日10時から、同社45周年を記念した「プラレールくじ-FamilyMart-」(1回825円)を全国のファミリーマートで順次発売する。

タカラトミーの鉄道玩具「プラレール」は、1959年の誕生から65年以上にわたり、子どもから鉄道ファンなどの大人まで、幅広い世代に愛され続けている。

このたび、ファミリーマート45周年を記念し、プラレールとコラボレーションした「くじ」を発売する。今回、プラレールくじとしては初となるプラレール車両が景品として登場。ファミリーマートのコーポレートカラー(緑・白・青)をまとった「クロスライナーファミリーマート号」をはじめ、ぬいぐるみやコンテナ貨車セット、まがレールなど、豪華景品をラインアップする。

01 クロスライナーファミリーマート号

02 クロスライナーファミリーマート号 特大ぬいぐるみ

03 ファミリーマートコンテナ&トミカ搭載貨車セット

04 ファミリーマートカラーまがレール

05 プラレール フェイスタオル

06 プラレール ミニバスケット(2個組)

07 プラレール レジャーシート

08 プラレール ミニシール容器(2個組)

09 プラレール ハンドタオル

ラスト賞は透明ボディのプラレール車両

さらに、お店で最後のくじを引くと、ラスト賞として特別車両「クロスライナーファミリーマート号 クリアバージョン」を用意している。ファミリーマートのコーポレートカラーである「緑・白・青」をまとった透明ボディ(クリアバージョン)の特別なプラレール車両。

ラスト賞 クロスライナーファミリーマート号(クリア仕様)

ブロックやお風呂で楽しめる玩具菓子も発売

くじの発売にあわせて、「トミカ・プラレールブロック(923形ドクターイエロー/E5系新幹線はやぶさ/飛行機)」(1,540円)を発売する。トミカやプラレールといっしょに遊べるブロック。パーツ数が少ないため、初めてでも簡単に遊ぶことができる。一部のパーツには車内が描かれており、ブロック遊びを通じて想像力を育む。全3種。

「トミカ・プラレールブロック(トーマス/パーシー/ジェームス)」(1,650円)は、「きかんしゃトーマス」のなかまたちを自分の手で組み立てて遊べる楽しいブロック。パーツ数が少なく簡単に作ることができる。全3種。

©2026 Gullane (Thomas) Limited.

「つなごうプラレール15」(495円)は、ミニチュアサイズのプラレール車両とレールがセットになった、チューインガム付きのおもちゃ。レールを自由に組み合わせて、自分だけのコースや編成を作って楽しむことができる。種類を選んで購入することが可能。

「プラレールおふろで水あそびっこ」(638円)は、お風呂などで水を入れて押すだけで楽しく遊べる、本物そっくりな色合いの水でっぽう(チューインガム付き)。柔らかいソフトな材質で作られているため、小さな子どもでも安心して遊ぶことができる。全8種。

ファミマプリントで「プラレール」オリジナルのプリントを発売

店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、プラレールオリジナルのプリントを発売する。「プラレールおたのしみシール」(600円)は、カレンダーや手帳など、好きなところに貼って身の回りの日常品をクロスライナー仕様にして楽しめるシール。

「プラレール カレンダー」(300円)は、クロスライナーが3種類のイラストや写真でデザインされたカレンダー。リアルなイラストや写真でかっこよく、カレンダーとしてだけではなく飾って楽しめる。各デザイン、2026年8月～10月の各月で使用できる。

「プラレールクロスライナーぬりえ」(40円)も登場。 好きな色に塗ったり、ファミリーマートカラーを参考に塗って楽しめる。

「プラレールクロスライナーペーパークラフト」(300円)は、クロスライナーがデザインされたペーパークラフト。車両を組み立てて、背景の付いたレールの上に乗せて楽しめる。

プラレールベストセレクションセットが当たる

同社公式Xアカウント(@famima_now)をフォローの上、対象ポストをリポストすると、期間中に抽選で100名に「ワクワクつながる!プラレールベストセレクションセット」が当たる。実施期間は7月25日10:00～7月31日23:59。

©TOMY「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。