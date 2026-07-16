ファミリーマートは7月25日10時から、同社45周年を記念した「プラレールくじ-FamilyMart-」(1回825円)を全国のファミリーマートで順次発売する。
タカラトミーの鉄道玩具「プラレール」は、1959年の誕生から65年以上にわたり、子どもから鉄道ファンなどの大人まで、幅広い世代に愛され続けている。
このたび、ファミリーマート45周年を記念し、プラレールとコラボレーションした「くじ」を発売する。今回、プラレールくじとしては初となるプラレール車両が景品として登場。ファミリーマートのコーポレートカラー(緑・白・青)をまとった「クロスライナーファミリーマート号」をはじめ、ぬいぐるみやコンテナ貨車セット、まがレールなど、豪華景品をラインアップする。
ラスト賞は透明ボディのプラレール車両
さらに、お店で最後のくじを引くと、ラスト賞として特別車両「クロスライナーファミリーマート号 クリアバージョン」を用意している。ファミリーマートのコーポレートカラーである「緑・白・青」をまとった透明ボディ(クリアバージョン)の特別なプラレール車両。
ブロックやお風呂で楽しめる玩具菓子も発売
くじの発売にあわせて、「トミカ・プラレールブロック(923形ドクターイエロー/E5系新幹線はやぶさ/飛行機)」(1,540円)を発売する。トミカやプラレールといっしょに遊べるブロック。パーツ数が少ないため、初めてでも簡単に遊ぶことができる。一部のパーツには車内が描かれており、ブロック遊びを通じて想像力を育む。全3種。
「トミカ・プラレールブロック(トーマス/パーシー/ジェームス)」(1,650円)は、「きかんしゃトーマス」のなかまたちを自分の手で組み立てて遊べる楽しいブロック。パーツ数が少なく簡単に作ることができる。全3種。
©2026 Gullane (Thomas) Limited.
「つなごうプラレール15」(495円)は、ミニチュアサイズのプラレール車両とレールがセットになった、チューインガム付きのおもちゃ。レールを自由に組み合わせて、自分だけのコースや編成を作って楽しむことができる。種類を選んで購入することが可能。
「プラレールおふろで水あそびっこ」(638円)は、お風呂などで水を入れて押すだけで楽しく遊べる、本物そっくりな色合いの水でっぽう(チューインガム付き)。柔らかいソフトな材質で作られているため、小さな子どもでも安心して遊ぶことができる。全8種。
ファミマプリントで「プラレール」オリジナルのプリントを発売
店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、プラレールオリジナルのプリントを発売する。「プラレールおたのしみシール」(600円)は、カレンダーや手帳など、好きなところに貼って身の回りの日常品をクロスライナー仕様にして楽しめるシール。
「プラレール カレンダー」(300円)は、クロスライナーが3種類のイラストや写真でデザインされたカレンダー。リアルなイラストや写真でかっこよく、カレンダーとしてだけではなく飾って楽しめる。各デザイン、2026年8月～10月の各月で使用できる。
「プラレールクロスライナーぬりえ」(40円)も登場。 好きな色に塗ったり、ファミリーマートカラーを参考に塗って楽しめる。
「プラレールクロスライナーペーパークラフト」(300円)は、クロスライナーがデザインされたペーパークラフト。車両を組み立てて、背景の付いたレールの上に乗せて楽しめる。
プラレールベストセレクションセットが当たる
同社公式Xアカウント(@famima_now)をフォローの上、対象ポストをリポストすると、期間中に抽選で100名に「ワクワクつながる!プラレールベストセレクションセット」が当たる。実施期間は7月25日10:00～7月31日23:59。
©TOMY「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。