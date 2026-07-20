新たなお笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026　漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の決勝が20日、日本テレビ・読売テレビ系で生放送され、滝音、ダンビラムーチョ、蛙亭、ビスケットブラザーズ、ドンデコルテの5組がファイナルステージに進出した。

  • (上段左から)滝音、ダンビラムーチョ、蛙亭　(中断左から)ビスケットブラザーズ、ドンデコルテ　(下段左から)TCクラクション、ななまがり、今夜も星が綺麗

    (上段左から)滝音、ダンビラムーチョ、蛙亭　(中断左から)ビスケットブラザーズ、ドンデコルテ　(下段左から)TCクラクション、ななまがり、今夜も星が綺麗

決勝では8組がファーストステージでネタを披露。上位5組が2ネタ目を披露できるというルールで、3組が脱落するという厳しいルールが導入された。

この結果、1位の滝音、2位のダンビラムーチョ、3位の蛙亭、4位のビスケットブラザーズ、5位のドンデコルテがファイナルステージに進出。6位のTCクラクション、7位のななまがり、8位の今夜も星が綺麗は、“二刀流”を見せられないまま脱落することになった。

『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』決勝結果

●ファーストステージ
1位：滝音　　　　　　　　（漫才　475点）
2位：ダンビラムーチョ　　（コント470点）
3位：蛙亭　　　　　　　　（コント469点）
4位：ビスケットブラザーズ（漫才　464点）
5位：ドンデコルテ　　　　（コント461点）
------------------進出ライン------------------
6位：TCクラクション　　　（漫才　459点）
6位：ななまがり　　　　　（コント459点）
8位：今夜も星が綺麗　　　（漫才　453点）

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