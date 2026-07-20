唐田えりかは、染谷将太との共演を「お芝居しながら私自身、学ぶことも引き出されることも多かったです」と振り返った。また、染谷から「(小河は)堺とは真逆な人なんですけど、本当に真逆に、芯から真逆に目の前にいらした」と言われ、「うれしい」と喜ぶ場面もあった。

唐田えりか

染谷将太との共演を唐田えりかが回想

映画『チルド』の初日舞台挨拶が17日に都内で開催され、染谷将太、唐田えりか、くるま(令和ロマン)、岩崎裕介監督が登壇した。

映画『チルド』は、東京の片隅にあるコンビニ「エニーマート倉富町7丁目店」が舞台。小さな社会で起きたわずかな歪みをきっかけに、世界が終わりへと向かっていく様を描いた88分間の“コンビニエンス・ホラー”となる。

コンビニの新人アルバイト・小河役で出演している唐田は、「小河という役は、この世界の中でも唯一意志がちゃんとある役かな、と思っていたので、そこを意識して演じていました」と説明。染谷から「(小河は)堺とは真逆な人なんですけど、本当に真逆に、芯から真逆に目の前にいらしていた」と絶賛されると、「うれしい」と笑顔を見せて喜ぶ場面もあった。

また、主人公の堺を「何もない人」を意識して演じていたという染谷の印象を聞かれた唐田は、「(堺と)似ている点が多いのかなと思っていたけど、そこは違うと取材のときに聞いて、ちょっとびっくりしたので……染谷さんがどういう人なのかまだよく分からないです」と苦笑い。

すかさず、くるまが「何もない人だと思ってたんですね」とツッコみ、染谷からも「『こいつ、生きながら死んでるな』と(笑)。いてもいなくても変わらないと……」と茶化されると、唐田は笑いながら否定し、「それぐらい役として存在してくださったので、お芝居しながら私自身、学ぶことも引き出されることも多かったです」と語っていた。

唐田えりかが「日常生活でふと生きているなと実感する瞬間」は?

また、本作の「生きながら、死んでいる。」というキャッチコピーにちなみ、「日常生活でふと生きているなと実感する瞬間」を聞かれると、唐田は「おいしいものを食べたときに幸せ、生きている、と思います」と回答。

最近は人気のドーナツを並んで買ったといい、「(人気のドーナツの)“もっちゅりん”を初めて食べて(笑)、おいしくて。一回、30分ぐらい並んで途中で売り切れちゃって残念、ということがあって、また違う日に並んでゲットできて……『これがうわさのバズってる“もっちゅりん”か』と(思った)」と明かし、場を盛り上げていた。

映画『チルド』本予告

本予告では、都内のコンビニ「エニーマート 倉冨町7丁目店」で働く副店長・堺(染谷将太)の、“何気ない日常”から始まる。整然と並ぶ棚、反復される作業、無機質な灯——、見慣れたはずのコンビニが、どこか冷たく、不穏な空気をまとっている。

将来への不安が滲む堺は、 孤独を埋めようとマッチングアプリで人と繋がろうとするが、「命というものが、形を失っているように感じるんです。生きていることと、そうでなことが、もうそんなに変わりがないんじゃないかって」と話す女性の言葉に違和感が残る。

新人アルバイトとして小河(唐田えりか)が加わることで、店に漂っていたわずかな違和感は、次第に輪郭を持ちはじめる。オーナーの過剰な秩序、管理され続ける空間、揺らぎ始める現実。“日常”の裏側に潜んでいたものが、静かに姿を現していく。

やがて映像は、逃げ場のないコンビニで崩れていく人間関係と、堺が向き合わざるを得なくなる「秩序」と「生」の問いを示唆する。最後に浮かび上がる“生きながら、死んでいる。”の コピーが、本作の核心を鋭く突きつける本予告となっている。