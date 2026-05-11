俳優の唐田えりかが、5日に放送されたYouTubeチャンネル『霜降り明星せいやのイニミニチャンネル』に出演し、騒動直後の生活について打ち明けた。

唐田えりか

「事務所の人と向き合う期間」半年間の事務所生活

霜降り明星のせいやから、騒動直後に活動を休止していた時期について、「助走なしで聞きますけど、仕事ないとき、何してたんですか?」と尋ねられると、唐田は、「会社に住んでました。事務所に住んでましたね」と告白。「その時期は事務所の人と向き合うっていう期間で」と当時を振り返った。

さらに、「半年間、外に一歩も出なかったです」と回顧し、その間は美容院にも行かなかったという。「髪の毛は伸びていきました。伸びっぱなしでした。たぶん1カ月で1.5センチぐらい伸びると思うんですけど。だいぶロングになってました」と語った。

また、食生活については、「ご飯は自分で作ってました」と説明。「社長に欲しいものを“キャベツ一玉”とか“玉ねぎ何個”とか全部書いて。買ってきてもらって、自炊してました」と明かしていた。