令和ロマン・くるまは、映画『チルド』で共演した染谷将太について「東京のお兄ちゃん」と表現。自身が映画を作り始めた頃、オファーの仕方を相談していたことを明かした。

くるま

くるまが演じたのは「日本のバイト先の先輩の中心みたいな」役

映画『チルド』の初日舞台挨拶が17日に都内で開催され、染谷将太、唐田えりか、くるま(令和ロマン)、岩崎裕介監督が登壇した。

コンビニで主人公の堺と共に働く室田役を演じるくるまは、「これから観ていただくんで言えないことがたくさんあるんですけど」と前置きしつつ、自身の役柄について「監督とは『バイト先にこういう先輩いるよね』っていうのを話し合って、教えていただいて、エピソードを交換し合ってできあがった、日本のバイト先の先輩の中心みたいな」と説明した。

また、くるまは「(染谷さんは)自然に『何もない』というのを表現されている」と引き合いに出した上で、「自分が(演じるのは)俗っぽい人間」と表現。そして、「役なんですけど、やればやるほど虚しくなってきたというか。お芝居とはいえ、『本当に俗っぽいな』と思いながらやっていて」と回想したが、染谷から「何とも言えない、ネチっとした(芝居)、それがたまらなかったです」と絶賛されると、「うれしいです」と喜んでいた。

染谷将太の印象をくるまが語る

染谷の印象を聞かれると、くるまは「僕なんかに優しく接していただいて。ちょうど映画を作り始めていたときだったんで、染谷さんに『オファーってどうするんですか?』とか『俳優さんになんてメールすればいいんですか?』とか聞いて」と、染谷とのエピソードを紹介。

そして、「それでオファーして映画が作れたので、染谷さんがお兄ちゃんといっても過言ではない……東京のお兄ちゃん」と語り、会場を笑わせていた。

映画『チルド』ストーリー

東京の片隅にあるコンビニ「エニーマート倉冨町7丁目店」。副店長の堺(染谷将太)は学生時代に働き始めて以来、気づけば20代のほとんどをこの店で過ごしてきた。レジ打ち。品出し。廃棄処理。スマホゲーム。マッチングアプリ。ただ同じことを繰り返す毎日。

コンビニというシステムの中でわずかな乱れも許さず店を支配するオーナー(西村まさ彦)。しかし新人アルバイト・小河(唐田えりか)が現れたことで、店の均衡は静かに崩れ始める。やがてその歪みは、静かに、確実に、コンビニを極限の空間へと変容させていく。