染谷将太は、映画『チルド』でコンビニ店員・堺を演じる上で「『何もない』ということをやる、というのがすごく難しかったですね」と回顧。また、唐田えりかやくるまとの共演についても振り返った。

染谷将太

コンビニ店員の堺役を演じる上で染谷将太が意識したこと

映画『チルド』の初日舞台挨拶が17日に都内で開催され、染谷将太、唐田えりか、くるま(令和ロマン)、岩崎裕介監督が登壇した。

映画『チルド』は、東京の片隅にあるコンビニ「エニーマート倉富町7丁目店」が舞台。小さな社会で起きたわずかな歪みをきっかけに、世界が終わりへと向かっていく様を描いた88分間の“コンビニエンス・ホラー”となる。

コンビニ店員・堺役の染谷は、堺役を演じる上で意識したことを聞かれると「『何もない人間でいてほしい』と監督がおっしゃっていたので、『何もない』ということをやる、というのがすごく難しかったですね。同時に楽しかったんですけど」と回顧。さらに「もう、カメラの前に立った時点で、ひとつやっているじゃないですか、撮られてはいるから。それをやらない、という。矛盾を抱えながら楽しんでいました」と振り返った。

染谷将太が唐田えりかとの共演を回顧

また、劇中で新人アルバイト・小河役を演じている唐田について、染谷は「この世界の中で唯一無二の役をやられていて。その唯一無二が本当に唯一無二として目の前にいたんですよね」と共演を振り返り、「堺とは真逆な人なんですけど……本当に真逆に、芯から真逆に目の前にいらしてたので、お芝居していて、何もしなくてもただただ堺になれたので、すごく楽しかったです」と感想を明かした。

さらに、くるまについても、染谷は「もともと大好きだったので、一緒にお芝居できるのが楽しかったです、刺激的でしたし」と共演を喜び、「絶妙な、何とも言えない人との距離の取り方の芝居でくるんですけど……見ていただいたら分かるんですけど、なんとも言えない、ネチっとした(芝居)、それがもうたまらなかったです」と語っていた。

最後にメッセージを求められた染谷は、「ある種、すごく間口が広い映画で、でも一歩踏み入れると無限に考えられる、感じられる作品だと思っています。こんなに自由に見られる作品ってすてきだなと思う」とPRしていた。

映画『チルド』ストーリー

東京の片隅にあるコンビニ「エニーマート倉冨町7丁目店」。副店長の堺(染谷将太)は学生時代に働き始めて以来、気づけば20代のほとんどをこの店で過ごしてきた。レジ打ち。品出し。廃棄処理。スマホゲーム。マッチングアプリ。ただ同じことを繰り返す毎日。

コンビニというシステムの中でわずかな乱れも許さず店を支配するオーナー(西村まさ彦)。しかし新人アルバイト・小河(唐田えりか)が現れたことで、店の均衡は静かに崩れ始める。やがてその歪みは、静かに、確実に、コンビニを極限の空間へと変容させていく。