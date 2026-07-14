水谷豊が企画・監督・脚本・プロデュース・主演を務めた映画『Piccola felicità～小さな幸せ～』に出演する河相我聞はアトリエが火に包まれるシーンを回顧。「まさかあそこまで火だるまになるなんて思わなかった」と驚きを語り、撮影を終えた日の心境も明かした。

河相我聞 =オフィシャル提供写真

アトリエが火に包まれるシーンを河相我聞が回顧

映画『Piccola felicità(ピッコラ・フェリチタ)～小さな幸せ～』の初日舞台挨拶が11日に都内で行われ、水谷豊、菜葉菜、河相我聞、趣里、橋本淳が登壇した。

水谷監督作への出演が『ボレロ』に続き2作目となる河相は、浮気性なキャラクターという本作の役柄を踏まえて、「この役は僕をイメージして書いてくださったと聞いて、涙が出そうになりました」と冗談めかし、会場は大笑い。

劇中では、彼の不注意によってアトリエが火に包まれる、というシーンがあったが、この過酷なシーンの撮影について「衣装合わせの段階で火をつけるからとは聞いていましたが、まさかあそこまで火だるまになるなんて思わなくて。しかもこれが撮影初日だったんですけど、これが本当に楽しくて。撮影も深夜までかかったけど、心に残るシーンになりました」と振り返る。

だが河相自身、この日は非常に高揚感に包まれていたようで、この日は歩いて帰ったという。「本当に気分が高揚していて。もしここで死んだとしても、俳優としてここで死ねるならば、と思うくらいいいシーンになったなという空気感があったので。堪能したくなったのかも」と充実感をにじませた。

そんな河相と夫婦役を演じた菜葉菜は、本作の撮影に並々ならぬ意欲で参加していたようで、「水谷監督は、河相さんのお芝居を見て『おもしろかった』と笑っていたんですけど、それを見て、だんだん役者としての負けず嫌いに火がついて。『わたしも水谷監督を笑わせたい! 水谷豊を笑わせたい!』と悔しくて仕方なかったんです。でもあるシーンで、監督がカットをかける前に笑ってしまったところがあって。心の中で『見たか河相合我聞!』と。役者魂に火をつけてくれた先輩でした」と明かし、会場は大笑いとなった。

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