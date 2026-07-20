ソフトバンク、ロッテに1点差で競り勝つ
先発投手：ソフトバンクの大関友久は5回1/3を3失点（5安打4奪三振）、ロッテのA・ジャクソンは5回4失点 得点経過： 1回裏：ロッテが1点を追加 2回裏：ロッテが1点を追加 3回表：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：ロッテの藤原恭大、N・ソト、山口航輝がそれぞれ1本塁打を放つ活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|85
|47
|37
|1
|.560
|-
|2
|巨人
|86
|46
|38
|2
|.548
|1
|3
|ヤクルト
|86
|41
|44
|1
|.482
|6
|4
|DeNA
|86
|37
|46
|3
|.446
|9
|5
|広島
|83
|33
|46
|4
|.418
|11
|6
|中日
|88
|34
|53
|1
|.391
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|86
|53
|32
|1
|.624
|-
|2
|西武
|90
|50
|37
|3
|.575
|4
|3
|日本ハム
|91
|51
|40
|0
|.560
|5
|4
|オリックス
|87
|42
|43
|2
|.494
|11
|5
|ロッテ
|84
|39
|42
|3
|.481
|12
|6
|楽天
|86
|35
|50
|1
|.412
|18