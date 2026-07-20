ＤｅＮＡが7点差で阪神に完封勝利

先発投手：ＤｅＮＡは平良 拳太郎が6回0失点の好投（3安打7奪三振）、阪神の大竹 耕太郎は5回2/3回1失点で敗戦投手 得点経過： 5回表：ＤｅＮＡが1点を追加 8回表：ＤｅＮＡが3点を追加 9回表：ＤｅＮＡが3点を追加 注目選手：ＤｅＮＡのＪ・エンカーナシオンが1本塁打、3打点の活躍、ＤｅＮＡの宮下 朝陽が1本塁打の活躍、ＤｅＮＡの勝又 温史が3安打の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.