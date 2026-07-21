eスポーツの最前線を走り続ける「ZETA DIVISION」が、設立5周年という記念すべき節目を迎えます。

この特別なアニバーサリーを祝し、なんと東京・原宿のカルチャースポット「V.A.」がZETA DIVISIONの世界観に染まるポップアップイベントを開催！

ファッション、アート、音楽が交差するこの場所で、ZETA DIVISIONがどんな熱狂を生み出すのか、その全貌を深掘りしていきましょう。

原宿「V.A.」がZETA DIVISIONカラーに染まる3日間

今回のポップアップは、2026年7月31日(金)から8月2日(日)までの3日間限定で開催されます。

場所は、東京都渋谷区神宮前にある「V.A.」。

「Various Artists」を意味するV.A.は、藤原ヒロシ氏がディレクションを手掛ける、まさにカルチャーの発信地です。

イベント期間中、V.A.の店舗外観はZETA DIVISIONのロゴで大胆にラッピングされ、原宿のストリートに圧倒的な存在感を放ちます。

一歩足を踏み入れれば、そこは5周年の歴史と未来を感じさせる「没入感あふれる特別な展示空間」。

ZETA DIVISIONがeスポーツの枠を超え、いかにゲーミングライフスタイルという新たなカルチャーを創り上げてきたか、その軌跡を肌で感じられるはずです。

5周年記念！珠玉の限定アイテムを徹底紹介

今回のポップアップで最も注目すべきは、イベント限定品を含む豪華なアイテムラインナップです。

5周年を記念したアニバーサリーTシャツから、所属選手やクリエイターにフォーカスしたアパレル、そしてマスコットキャラクター「HAVE FUN WITH ZETA」の新作グッズまで、ファン垂涎のアイテムが目白押しです。

ソニック・ザ・ヘッジホッグがZETA DIVISIONに加入！？驚きのコラボゲームシャツ

先日発表され大きな話題となった「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のZETA DIVISION加入。

その驚きが現実となり、まさかの背ネーム入りゲームシャツが登場します！

これはゲームファン、ソニックファン、そしてZETA DIVISIONファンにとって、見逃せないコレクターズアイテムとなるでしょう。

Size： M, L, XL

Price： 8,800yen (tax in)

祝祭感をまとう！5周年記念Tシャツ

ZETA DIVISIONのロゴがシンプルながらも力強くデザインされたアニバーサリーTシャツは、ホワイトとブラックの2色展開。

普段使いしやすいデザインでありながら、特別な周年ロゴが所有欲を満たしてくれます。

Size： M, L, XL

Price： 8,800yen (tax in)

その他の注目ラインナップ

他にも、プロ選手が着用するようなオーセンティックジャージや、普段使いにぴったりのトートバッグ、そしてキュートなマスコットキャラクター「HAVE FUN WITH ZETA」のグッズも多数登場します。

2026 AUTHENTIC JERSEY

Price： 12,000yen (tax in)

ZETA DIVISION 5TH ANNIVERSARY 2WAY TOTE BAG

Price： 3,300yen (tax in)

HAVE FUN WITH ZETA PLUSH KEY CHAIN (マスコットぬいぐるみキーチェーン)

Price： 2,400yen (tax in)

HAVE FUN WITH ZETA RUBBER FIGURE (マスコットラバーフィギュア)

Price： 1,900yen (tax in)

EWC × HAVE FUN WITH ZETA ACRYLIC KEY CHAIN

Price： 1,000yen (tax in)

TEAM APEX LEGENDS AUTHENTIC TEE

Price： 4,400yen (tax in)

Sitetampo CAP

Price： 6,600yen (tax in)

MenaRD The World Is Yours TEE

Price： 6,600yen (tax in)

一部商品は、ZETA DIVISION STOREや他のイベント会場等での販売も予定されているとのことなので、現地に行けない方も公式情報をぜひチェックしてください。

入場は「入店整理券」が必須！参加ガイド

これだけ魅力的なイベントには、多くのファンが殺到することでしょう。

混雑緩和と安全確保のため、ポップアップエリアへの入場にはZETA DIVISION 公式APP「ZETA DIVISION EVENT」を通じて配布される「入店整理券(先着)」が必須となります。

イベント開催概要

入店整理券の取得方法

ZETA DIVISION® 5TH ANNIVERSARY POP UP2026年7月31日(金) ～ 2026年8月2日(日)10:00 〜 20:00V.A.〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-1-9

2026年7月25日(土) 12:00より、アプリ内にて先着順で整理券の配布が開始されます。

数量限定のため、確実に手に入れたい方はアラーム設定を忘れずに！

ご入店までのSTEP

公式APPのダウンロードと会員登録が必須です。整理券受付開始前に、準備を済ませておきましょう。

アプリ内で先着順に配布開始。整理券は1人1回のみ取得可能です。

小学生以下のお子様は、保護者同伴であれば人数制限なく入場できます。

アプリの整理券情報と本人確認書類の確認がありますので、忘れずに持参しましょう。

【重要！】 V.A.館内は完全貸切ではないため、ZETA DIVISIONのポップアップ以外の目的（V.A.常設商品の閲覧・購入やカフェ利用など）であれば整理券不要で入店できます。

しかし、ポップアップエリアへの入場や限定商品の購入には、整理券が必須となるのでご注意ください。

商品の購入・決済について

商品は「V.A.」1Fの店内レジにて選び、店頭で決済します。

ZETA DIVISIONとV.A.：カルチャーを牽引する二つの存在

現金、クレジットカード、電子マネー等が利用可能です。商品を購入した方には、が用意されています。

今回のコラボレーションをより深く理解するために、両ブランドについて改めてご紹介します。

ZETA DIVISION

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、プロeスポーツチームという枠を超え、ゲーミングライフスタイルを確立し、新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。

ゲーマーとそのカルチャーを豊かにし、次世代の文化を形成するという彼らのビジョンは、常に多くの人々を惹きつけています。

V.A.

東京・原宿にあるコンセプトストアで、藤原ヒロシ氏がディレクションを手掛けています。

「Various Artists」の名の通り、ジャンルや国境を越えた様々なモノやコトが交差する場所として、常に新たなカルチャーを発信し続けています。

5周年の祭典を原宿で体験しよう！

ZETA DIVISIONの5周年という記念すべきタイミングで、ファッションとストリートカルチャーの聖地「V.A.」でのポップアップ。

これは、ZETA DIVISIONがeスポーツの枠を超え、より広いカルチャーシーンへと羽ばたいている証と言えるでしょう。

限定アイテムの数々、そして没入感あふれる空間展示は、ファンならずとも体験する価値のあるイベントです。

整理券の取得を忘れずに、この特別な3日間を原宿で満喫しましょう！

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