巨人が3点差で広島に勝利
先発投手：巨人は井上温大が7回1失点の好投（6安打8奪三振）、広島の床田寛樹は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：広島が1点を追加 6回裏：巨人が3点を追加、逆転勝利 注目選手：巨人の笹原操希が3打点の活躍、巨人の泉口友汰が3安打の活躍、広島のS.ファビアンが1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|85
|47
|37
|1
|.560
|-
|2
|巨人
|86
|46
|38
|2
|.548
|1
|3
|ヤクルト
|86
|41
|44
|1
|.482
|6
|4
|DeNA
|86
|37
|46
|3
|.446
|9
|5
|広島
|83
|33
|46
|4
|.418
|11
|6
|中日
|88
|34
|53
|1
|.391
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|86
|53
|32
|1
|.624
|-
|2
|西武
|90
|50
|37
|3
|.575
|4
|3
|日本ハム
|91
|51
|40
|0
|.560
|5
|4
|オリックス
|87
|42
|43
|2
|.494
|11
|5
|ロッテ
|84
|39
|42
|3
|.481
|12
|6
|楽天
|86
|35
|50
|1
|.412
|18