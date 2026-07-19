「卵子凍結もしている」「あと3年くらいで子どもを作るか作らないか選択しなきゃいけない」とエツコは言った　すると離婚歴に「少し僕の中で引っかかる」と本音を漏らしていたレオは…『ガールオアレディ3』#5

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#5が12日に配信された。

年齢と真剣に向き合うリアルな本音

動画クリエイター・経営者のエツコと歯科医師のレオはサウナへ。以前、エツコから離婚歴を打ち明けられた際、「少し僕の中で引っかかる」と本音を漏らしていたレオだったが、2人きりで将来の家族設計や子どもについて真剣な対話を交わす。

その中で、エツコは「子どもに関して、自分の中にタイムリミットを設けている」と切り出し、「卵子凍結もしている」と告白。「自分の体力的に35歳くらいまでと思っているから、あと3年くらいで子どもを作るか作らないか選択しなきゃいけない」と、年齢と真剣に向き合うリアルな本音を吐露した。

そんなエツコの覚悟に心を動かされた様子のレオは、「いろんな面を見ていきたい」「2人きりの時間もそうだけど、みんなと一緒にいる時間も見てもらえたら」と前向きにアピールした。