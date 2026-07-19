ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#5が12日に配信された。

  • 『ガールオアレディ3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ガールオアレディ3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

2人は言い争うような険悪なムードに発展

広告代理店勤務兼モデル・キョウヘイから「95%気持ちはたぶん変わらんと思う」とストレートな好意を伝えられていた、動画クリエイター・俳優の“ガール”マホ。しかし#4にて、20代ガールと男性がお互いを指名し合い、思いが通じたペアだけがデートに行けるという「マッチングデート」のミッションが発動する。

するとマホは、もう一人の気になる相手である元警察官のトレーナー・リキヤとキョウヘイの間で「情報量が足りなすぎて分からない」と激しく葛藤。そんなマホの迷う態度に対し、一途に思いを伝えてきたキョウヘイはついに不満を爆発させ、「いいよリッキー(リキヤ)に行って」「何で悩んでるのマジで? 悩むってことは懸念点があるってこと」「マジでいいよ どっちでも。ちょっと酒飲みすぎた今日」とお酒の勢いも相まって突き放し、2人は言い争うような険悪なムードに発展してしまっていた。

「正直に言うと、なんか冷めつつある」

そして#5では、翌日、感情的になったことを真摯に謝罪するキョウヘイに対し、マホは「今日(リキヤがモモエとデートに行って)スッキリした。自分から誘うならキョウヘイくん」と一途な思いを伝えるが、キョウヘイからは「正直に言うと、なんか冷めつつある」「最初95％って言ってたけど今日デートに行けなかったらもう普通に諦めようと思っていた」とまさかの本音が飛び出す。

さらに「まずはもう1回フラットに暮らしてみて、そこで決めればいい」と距離を置くような“見切り宣言”を突きつけられてしまう。一途に思われていると安心していたマホは「どうしよう……分かんない」「でも気づいたらキョウヘイくんは頭(のなか)にいます」とショックを受け、これまでの他人任せだった自身の態度を後悔して涙を流した。

【編集部MEMO】
『ガールオアレディ3』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは?」「顔・年収・性格……結婚で一番大事な条件は?」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。

「卵子凍結もしている」「あと3年くらいで子どもを作るか作らないか選択しなきゃいけない」とエツコは言った　すると離婚歴に「少し僕の中で引っかかる」と本音を漏らしていたレオは…『ガールオアレディ3』#5
好意を伝えられていた相手から“まさかの本音”「正直に言うと…」　他人任せだった自身の態度を後悔して涙を流した　『ガールオアレディ3』#5
小学生ギャルモデルの発言にスタジオ騒然「ここだけの話…」「付き合って…」　香取慎吾も驚き「今って日本みんなこんな感じなの!?」
ビジュアル最強3兄弟の長男がこれまでに交際した人数は…現在小学6年生、初めて告白されたのは小学4年生の時
ママの先輩である姉・倖田來未がmisonoに送ったアドバイス「お母さんも…」　『ABEMAエンタメ』密着企画「NO MAKE」
結婚2カ月後に夫の精巣がんが判明、精子凍結、不妊治療を経て　41歳で初産のmisonoが語る妊娠中の心境「『おめでとうございます』と 言われても…」　『ABEMAエンタメ』密着企画「NO MAKE」
流産、4度の体外受精…村主章枝が妊活について初めて語る決意をした理由とは　『ダマってられない女たち season3』
「日本が追いつくのは無理だと思う」“自動運転”は日本で実現するのか…? ひろゆき氏が3つの“課題”を指摘
離婚後も元夫・IZAMと同居中の吉岡美穂が思うこと「お互いが…」　
SNSでの不適切発言で活動休止、約1年半の沈黙…プロレスラーに転向したフワちゃんの挑戦に迫る　『ダマってられない女たち season3』
15歳で妊娠、16歳で出産　法律上最年少で結婚した夫婦の妻が“派手な髪色やメイク”をやめた理由　『ダマってられない女たち season3』
村主章枝、13歳年下の夫との出会いは…MEGUMI「そんな素敵な出会いが!」　『ダマってられない女たち season3』
関連画像をもっと見る