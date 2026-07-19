好意を伝えられていた相手から“まさかの本音”「正直に言うと…」　他人任せだった自身の態度を後悔して涙を流した　『ガールオアレディ3』#5

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#5が12日に配信された。

2人は言い争うような険悪なムードに発展

広告代理店勤務兼モデル・キョウヘイから「95%気持ちはたぶん変わらんと思う」とストレートな好意を伝えられていた、動画クリエイター・俳優の“ガール”マホ。しかし#4にて、20代ガールと男性がお互いを指名し合い、思いが通じたペアだけがデートに行けるという「マッチングデート」のミッションが発動する。

するとマホは、もう一人の気になる相手である元警察官のトレーナー・リキヤとキョウヘイの間で「情報量が足りなすぎて分からない」と激しく葛藤。そんなマホの迷う態度に対し、一途に思いを伝えてきたキョウヘイはついに不満を爆発させ、「いいよリッキー(リキヤ)に行って」「何で悩んでるのマジで? 悩むってことは懸念点があるってこと」「マジでいいよ どっちでも。ちょっと酒飲みすぎた今日」とお酒の勢いも相まって突き放し、2人は言い争うような険悪なムードに発展してしまっていた。

「正直に言うと、なんか冷めつつある」

そして#5では、翌日、感情的になったことを真摯に謝罪するキョウヘイに対し、マホは「今日(リキヤがモモエとデートに行って)スッキリした。自分から誘うならキョウヘイくん」と一途な思いを伝えるが、キョウヘイからは「正直に言うと、なんか冷めつつある」「最初95％って言ってたけど今日デートに行けなかったらもう普通に諦めようと思っていた」とまさかの本音が飛び出す。

さらに「まずはもう1回フラットに暮らしてみて、そこで決めればいい」と距離を置くような“見切り宣言”を突きつけられてしまう。一途に思われていると安心していたマホは「どうしよう……分かんない」「でも気づいたらキョウヘイくんは頭(のなか)にいます」とショックを受け、これまでの他人任せだった自身の態度を後悔して涙を流した。