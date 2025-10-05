2000年にデビューしてから今年で25周年を迎える歌手の倖田來未。8月16日には6年ぶりに神宮外苑花火大会に出演し、圧巻のパフォーマンスで観客を魅了した。10月からは25周年を記念したアリーナツアーを開催する倖田にインタビューし、25周年を迎える心境やこれまでの転機、今後について話を聞いた。

倖田來未 撮影:蔦野裕

神宮外苑花火大会では、代表曲「キューティーハニー」「め組のひと」や新曲「ChaO!」などを披露。「キューティーハニー」では、「ハニーフラッシュ!」のタイミングで花火が打ち上がり、「気持ちよすぎました!」と興奮気味に振り返る。

「本番が終わってから聞いたんですけど、44年の歴史で、曲中に花火を上げるのは初めての試みだったらしくて。それを聞いてびっくりしましたが、嬉しかったです」

25周年については、周囲からの祝福で実感が湧いてきたと語る。

「全然意識してなかったですが、周りの方から『25周年おめでとうございます!』とすごく言っていただいたので、『25周年なんだ!』って。25年も歌い続けられるのは幸せだなと思います。たくさんのアーティストがいる中、こうして歌い続けられるのはファンの皆さんのおかげだなと感謝しています」

歌い続けたいという思いで走り続け、先輩アーティストの姿からも刺激を受けているという。

「鈴木雅之さんや渡辺美里さんなど先輩たちを見ていると、いい音楽を持っていれば何十年も歌い続けられ、世代を超えてコンサートに遊びに来てくれるんだなと感じるので、私も頑張っていい音楽を届け続けたいなと思います」

神宮外苑花火大会で圧巻のパフォーマンスを披露した倖田來未

25年間のキャリアの中で最も大きな転機としては、2004年に大ヒットした「キューティーハニー」を挙げた。

「人の背中を押したいと思ってこの世界に入ったのに、人に知ってもらえないとそのスタートに立てないというか、『キューティーハニー』で自分の存在を認めていただけた感じがしました。『キューティーハニー』と出会えたことはすごく大きかったです」

だが、「自分のオリジナルじゃないということでコンプレックスに思う時期もあった」と打ち明ける。

「その前にヒットした『real Emotion』も『FINAL FANTASY X-2』のテーマソングで、『倖田來未を求めてないんじゃないか。誰が歌ってもよかったのかな』という思いがありましたが、『you』や『愛のうた』などオリジナルのヒット曲が出てきてくれて、倖田來未の声を求めてもらえているんだと。胸を張って『キューティーハニー』も倖田來未が歌ったからよかったんだと思えるようになりました」

2010年にはラッツ＆スターの名曲「め組のひと」をカバーし、2018年に同楽曲がTikTokで若者を中心に大ヒットした。

「『め組のひと』がこういう風に花咲いてくれて、『キューティーハニー』もそうですが、倖田來未らしくカバーして評価をいただけているというのは、オリジナルじゃないということを否定することでもないなと、25年やってそういう風に乗り越えられるようになってきました」