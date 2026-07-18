トマトアンドアソシエイツが運営する焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は7月23日から、「桃太郎電鉄」とのコラボキャンペーンを全店で開催する。

コラボコース注文で限定グッズをプレゼント

開催期間は7月23日～8月26日。対象のコラボコースを注文した人に、数量限定でノベルティをプレゼントする。

対象コースは、140品目以上が食べ放題の「桃太郎電鉄じゅうカルコース」(4,488円)と、牛タンを含む全品目が楽しめる「桃太郎電鉄牛タンプレミアムコース」(5,478円)。いずれのコースも小学生は1,209円、幼児は無料、60歳以上は税抜価格から200円引き。

上記コースの注文で、先着20,000名に「オリジナルランチョンマット」をプレゼントする。表面にはコラボイラスト、裏面には桃鉄風じゅうカル全国マップをデザインした。さらに、先着10,000名に「オリジナルアクリルキーホルダー」をプレゼントする。

オリジナルランチョンマット

オリジナルアクリルキーホルダー

桃太郎電鉄デザインの特別クーポン券を配布

期間中は、次回の来店時に利用できる「桃太郎電鉄デザインの特別クーポン券(紙製)」を数量限定で配布する。対象コースの注文に関係なく、期間中に来店した人が対象で、各店なくなり次第配布を終了する。

対象店舗にキャラクターパネルを設置

同キャンペーンを記念し、対象店舗に大型パネルを設置する。桃太郎電鉄のキャラクターとの記念撮影を楽しめる。

対象店舗は、関東エリアが清瀬店、東尾久店、草加松原店、千葉中央店、磯子中原店、大和中央店、横浜天王町店。関西エリアが中百舌鳥店、枚方宮之阪店、神戸摩耶ランプ店。

店頭大型パネル

フォロー&リポストキャンペーン

同店の公式Xをフォローし、投稿されるキャンペーンポストをリポストすると、「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編+西日本編」(Nintendo Switch 2向けゲームソフト)が抽選で10名に当たる。開催期間は7月30日～8月16日。詳細は、後日投稿されるキャンペーンポストで案内される。